La Serie B sale al campo para la jornada entre semana correspondiente a la 31.ª jornada, aunque el Catanzaro-Modena se ha aplazado hasta una fecha aún por determinar debido a la alerta meteorológica en Calabria.

El Palermo empata 2-2 en casa ante el Juve Stabia: tras los goles de penalti de Leone y Pohjanpalo, se produce otro intercambio de goles entre Bani y Mosti.

El equipo rosanero, entrenado por Filippo Inzaghi, se mantiene cuarto en la clasificación con 58 puntos, a seis del segundo, el Monza, que empata 0-0 en el campo del Reggiana, y a nueve del líder, el Venezia, que vence 3-1 al Padova.

Gracias a un penalti de Saporiti en el minuto 96, el Empoli arranca un empate en el campo del Spezia, que se había adelantado con un gol de Artistico en el minuto 69.