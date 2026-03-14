Serie A: todas las alineaciones previstas para la vigésimo novena jornada del campeonato

Viernes, 13 de marzo, a las 20:45

Goles: 3' de la 1.ª parte Simeone, 20' de la 1.ª parte Pellegrino, 10' de la 2.ª parte Ilkhan, Keita (en propia puerta), 46' de la 2.ª parte Zapata

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (desde el 48' de la 2.ª parte Marianucci); Pedersen, Ilkhan (desde el minuto 30 de la segunda parte Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (desde el minuto 48 de la segunda parte Anjorin); Adams (desde el minuto 17 de la segunda parte Zapata), Simeone (desde el minuto 30 de la segunda parte Kulenovic). Entrenador: D'Aversa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (min. 18 de la 2ª parte Valenti), Circati; Cremaschi (desde el minuto 11 de la primera parte Britschgi) (desde el minuto 33 de la segunda parte Ondrejka), Ordóñez (desde el minuto 18 de la segunda parte Oristanio), Keita (desde el minuto 18 de la segunda parte Estévez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Entrenador: Cuesta.

Árbitro: Maresca

Amonestados: 14' de la segunda parte Ordonez, 14' de la segunda parte Del Prato, 32' de la segunda parte Strefezza, 40' de la segunda parte Kulenovic.