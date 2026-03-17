Serie A, Once ideal de la jornada 29: la calidad manda con Politano, Yildiz y Gudmundsson. Dodo a toda velocidad, debut de Caracciolo

Okoye 7: Más que una parada decisiva, es el mejor de los suyos

Caracciolo 8: un partido que recordará durante mucho tiempo. En defensa es un auténtico muro, pero hoy hace historia en su carrera, y quién sabe si también en la temporada actual, en el área rival, donde consigue un doblete de gran carácter.

Gila 7: levanta un muro delante del área. Siempre lúcido a la hora de dirigir la línea y adelantarse a Leao. Decisivo en los últimos minutos con dos tapones monumentales en el área.

Ostigard 7,5: hace un partido realmente brillante. En defensa neutraliza a Orban y en el área rival se impone de cabeza para sentenciar definitivamente el partido.

Dodo 7,5: se baila samba en Cremona. Gol de crack del brasileño, que se deshace de tres jugadores de la Cremonese y bate a Audero con clase. Este es el verdadero Dodô: ¿dónde había estado hasta ahora?

Da Cunha 6,5: jugador dinámico e impredecible, útil tanto en ataque como en cobertura. En los últimos minutos también golpea un larguero.

Taylor 6,5: mereció más suerte en la primera parte con su disparo de izquierda desde una posición escorada que se estrelló en el larguero. De todos modos, hace un gran trabajo en ambas fases del juego.

Valle 7 – Cuando se incorpora al ataque siempre crea peligro. En la primera parte pone a prueba a Svilar y, poco después, pone un centro perfecto para Sergi Roberto, que Wesley se adelanta a rematar. Luego da la asistencia decisiva a Douvikas.

Politano 7,5: se entrega al máximo en busca del gol, que llega en la segunda parte con un bonito remate de volea tras un saque de esquina. Por lo demás, un partido con carácter, incluso cuando en la primera parte el equipo le apoyó poco.

Yildiz 7,5: Primeros 30 minutos como delantero centro vividos con extrema dificultad. Luego Spalletti le cambia de posición con Boga y es otro Yildiz: siempre decisivo en los últimos metros, asistencia perfecta para Boga y muchas, muchas jugadas a destacar.

Gudmundsson 6,5: el guion del partido del islandés es el mismo que en el encuentro contra el Rakow: insistente y luego, de repente, la chispa del campeón. Sin embargo, sigue siendo demasiado poco para quien quiere ser el número 10 de la Fiorentina.