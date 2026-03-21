Serie A, Milan-Torino EN DIRECTO a las 18:00: últimas noticias sobre las alineaciones

Allegri lo ha dicho en rueda de prensa: la delantera rossonera debe dar un impulso al equipo, y cada uno de sus integrantes debe volver a marcar hoy contra el Torino tras la debacle de Roma ante la Lazio. El Milan tendrá que prescindir de Leao, lesionado y ni siquiera convocado; por eso, uno de entre Fullkrug y Nkunku tendrá la oportunidad de ascender en la jerarquía junto al habitual Pulisic. Los rossoneri deben volver a la senda de la victoria, dado que el Nápoles les ha superado momentáneamente tras imponerse ayer a Cagliari. En el camino de Allegri se encuentra el Torino de Roberto D'Aversa, que ha recuperado la serenidad gracias a las dos victorias sobre la Lazio y el Parma, intercaladas por una única derrota a manos del Nápoles.

Jornada 30 de la Serie A





Milan-Torino 0-0

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