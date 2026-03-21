Jornada 30 de la Serie A
Milán-Torino 3-1
Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M)
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Jornada 30 de la Serie A
Milán-Torino 3-1
Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M)
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83' - ¡Penalti a favor del Torino!
80' - Ricci se cuela y dispara, Paleari está atento y evita el 4-1.
78' - Simeone se gira en un espacio reducido y dispara, pero el balón sale desviado por la izquierda de Maignan.
77' - Giménez vuelve al campo tras 144 días.
67' - Simeone, solo en el área, remata con seguridad, pero Maignan realiza una parada literalmente milagrosa y despeja con la pierna abierta.
56' - ¡3-1 MILÁN! Fofana, solo en el área, recibe un pase de Athekame, se gira y bate a Paleari con un tiro raso que este solo puede tocar.
54' - ¡Rabiot vuelve a poner al Milan por delante! Un pase en profundidad genial de Modric, Pulisic centra para Rabiot, que a puerta vacía no puede fallar.
50' - Bartesaghi lo intenta de volea, el desvío resulta decisivo. El balón sale fuera por muy poco.
45' - Entra Athekame por Tomori, que ha recibido una tarjeta amarilla.
SEGUNDA PARTE
45' - ¡EMPATE DEL TORINO! Disparo de Vlasic desde el borde del área, Maignan rechaza al poste y Simeone es el más rápido y, con un remate a puerta vacía, vuelve a equilibrar el marcador.
40' - Pedersen remata con seguridad desde el borde del área, pero Pavlovic vuelve a negarlo de cabeza. Luego se levanta la bandera, fuera de juego al inicio de la jugada.
39' - ¡Zapata se gira en el área, Maignan lo salva todo!
37' - ¡GOL ESPECTACULAR DE PAVLOVIC! ¡Un disparo a media altura que supera a Paleari, toca el larguero y se cuela en la portería!
36' - Bomba de Rabiot desde lejos, Paleari responde rápido y la despeja.
30' - Gineitis dispara desde lejos, tiro desviado, pero Maignan no se deja sorprender.
15' - Maignan salva al Milan desviando a córner un peligroso cabezazo de Ismaijli
13' - Centro de Pedersen, Maignan sale en falso y Vlasic está a punto de marcar a bocajarro.
9' - El primer amonestado es Tomori, que evita el contraataque del Torino derribando a Gineitis.
6' - Pavlovic salta más alto que nadie tras un córner: el balón sale fuera.
3' - El Torino empieza bien, presionando alto al Milan y creando una ocasión de tiro de Gineitis que es rechazada.
1' - ¡Comienza el partido!
PRIMERA PARTE
FICHA DEL PARTIDO
Milan-Torino 3-1
Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M)
Amonestados: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M)
Expulsados:
MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Giménez 77'). Entrenador: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Entrenador: D'Aversa.