Jornada 30 de la Serie A
Milán-Torino 1-1
Goleadores: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión
Goleadores: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
45' - ¡EMPATE DEL TORINO! Disparo de Vlasic desde el borde del área, Maignan desvía al poste y Simeone es el más rápido y, con un remate a puerta vacía, vuelve a igualar el marcador.
40' - Pedersen remata con fuerza desde el borde del área, pero Pavlovic vuelve a despejar de cabeza. Luego se levanta la bandera: fuera de juego al inicio de la jugada.
39' - ¡Zapata se gira en el área, Maignan lo salva todo!
37' - ¡GOL ESPECTACULAR DE PAVLOVIC! ¡Un disparo a media altura que supera a Paleari, toca el larguero y se cuela en la portería!
36' - Bomba de Rabiot desde lejos, Paleari responde rápido y la despeja.
30' - Gineitis dispara desde lejos, el tiro sale desviado, pero Maignan no se deja sorprender.
15' - Maignan salva al Milan desviando a córner un peligroso cabezazo de Ismaijli
13' - Centro de Pedersen, Maignan sale en falso y Vlasic está a punto de marcar a bocajarro.
9' - El primer amonestado es Tomori, que evita el contraataque del Torino derribando a Gineitis.
6' - Pavlovic salta más alto que nadie tras un córner: el balón sale fuera.
3' - El Torino empieza bien, presionando alto al Milan y creando una ocasión de tiro de Gineitis que es rechazada.
1' - ¡Comienza el partido!
PRIMERA PARTE
FICHA DEL PARTIDO
Milán-Torino 1-1
Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Amonestados: Tomori 9' (M)
Expulsados:
MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Entrenador: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Entrenador: D'Aversa.