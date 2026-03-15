Con un gol de Diego Carlos a diez minutos del final del partido, el Como vence a la Roma en el duelo directo por la clasificación para la próxima Liga de Campeones y da un paso importante en la lucha a tres bandas con los giallorossi y la Juventus. El equipo de Fábregas se lleva los tres puntos y, de un solo golpe, se aleja de la Roma y supera también a los bianconeri, ascendiendo al cuarto puesto en solitario con 54 puntos (a cinco del Nápoles, tercero). A un punto se encuentra la Juventus, que ganó su partido de esta jornada de liga a domicilio en Udine (gol de Boga), y a tres puntos del Como está la Roma de Gasperini, que con la derrota de hoy suma su segunda consecutiva tras la sufrida ante el Genoa en la jornada anterior.
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Serie A, la lucha por la Champions entre el Como, la Juventus y la Roma: comparación de la clasificación y el calendario
EL CALENDARIO DEL COMO
El próximo partido del Como será de nuevo en casa, contra el Pisa de Hjliemark, que lucha por evitar el descenso; después, el equipo de Fábregas viajará a Udine el 6 de abril, antes del gran partido contra el Inter, previsto en el Sinigaglia el fin de semana del 11 y 12 de abril. El último partido de liga antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia (de nuevo contra los nerazzurri el 21 de abril a las 21:00, se reanuda tras el 0-0 de la ida) está programado en Reggio Emilia contra el Sassuolo, y se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril. Si el Como se clasificara para la final de la Copa de Italia, esta está prevista para el 13 de mayo, entre el partido fuera de casa en Verona y el partido en casa contra el Parma.
EL CALENDARIO DEL COMO
22 de marzo a las 12:30: Como-Pisa
6 de abril a las 15:00: Udinese-Como
11/12 de abril: Como-Inter
18/19: Sassuolo-Como
21 de abril a las 21:00: Inter-Como (Copa de Italia)
25/26 de abril: Génova-Como
2/3 de mayo: Como-Nápoles
9/10 de mayo: Verona-Como
13 de mayo: posible final de la Copa de Italia
16/17 de mayo: Como-Parma
23/24 de mayo: Cremonese-Como
EL CALENDARIO DE LA JUVENTUS
De los tres equipos que luchan por una plaza en la Liga de Campeones, la Juve es el único (por ahora) que debe centrarse únicamente en la liga, ya que ya ha quedado eliminada de la Liga de Campeones. El próximo partido de los bianconeri será el sábado 21 de marzo a las 20:45 en Turín contra el Sassuolo del exjugador Fabio Grosso; el 6 de abril volverá a jugar en casa a las 18:00 contra el Genoa y el fin de semana del 11 y 12 viajará a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta. Al día siguiente, el equipo de Spalletti volverá a saltar al campo en casa, en el Stadium, para recibir al Bolonia antes del gran partido en San Siro contra el Milan, que se disputará entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril.
EL CALENDARIO DE LA JUVENTUS
21 de marzo a las 20:45: Juventus-Sassuolo
6 de abril a las 18:00: Juventus-Génova
11/12 de abril: Atalanta-Juventus
18/19 de abril: Juventus-Bolonia
25/26 de abril: Milan-Juventus
2/3 de mayo: Juventus-Verona
9/10 de mayo: Lecce-Juventus
16/17 de mayo: Juventus-Fiorentina
23/24 de mayo: Torino-Juventus
EL CALENDARIO DEL ROMA
Tras la derrota ante el Como, la Roma pasará página y se centrará en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, previsto para el jueves 19 de abril a las 21:00 en el Olimpico contra el Bolonia (el partido de ida terminó 1-1). La próxima jornada de liga la disputarán los giallorossi en casa contra el Lecce el sábado 22 de marzo a las 18:00 h; después viajarán a San Siro para el gran partido del domingo 5 de abril contra el Inter y, en la siguiente jornada, recibirán al Pisa entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril. Después volverán a jugar en casa contra el Atalanta el fin de semana del 18/19 de abril. Si la Roma se clasificara para los cuartos de final de la Europa League, la doble eliminatoria está programada para el jueves 9 de abril (ida) y el 16 (vuelta): se encajarían, por tanto, después del partido contra el Inter y antes del encuentro contra el Atalanta.
EL CALENDARIO DE LA ROMA
19 de marzo a las 21:00: Roma-Bolonia (Europa League)
22 de marzo a las 18:00: Roma-Lecce
5 de abril a las 20:45: Inter-Roma
9 de abril: posible partido de ida de los cuartos de final de la Europa League
11/12 de abril: Roma-Pisa
16 de abril: posible vuelta de los cuartos de final de la Europa League
18/19 de abril: Roma-Atalanta
25/26 de abril: Bolonia-Roma
2/3 de mayo: Roma-Fiorentina
9/10 de mayo: Parma-Roma
16/17 de mayo: Roma-Lazio
23/24 de mayo: Verona-Roma