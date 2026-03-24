Serie A, el director ejecutivo De Siervo: «Aplastados por el gigantismo de la FIFA y la UEFA. Las ligas se están convirtiendo en eliminatorias para las copas»

Luigi De Siervo, director ejecutivo de la Lega Serie A, ha concedido una extensa entrevista a la revista Undici en la que ha vuelto a dar la voz de alarma por la reducción no solo de los calendarios, sino también de la visibilidad a nivel internacional que las ligas están sufriendo por parte de la UEFA y la FIFA.





Y el riesgo, señalado por el número 2 de la calle Rosellini en Milán, es que las ligas nacionales acaben siendo consideradas meras eliminatorias para las competiciones europeas y nada más.