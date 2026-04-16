«Seríamos unos completos idiotas si dejáramos marchar tan pronto a un jugador tan fantástico», subrayó Stobbe en el podcast L'Immo, dejando claro que la marcha de El Malas en verano aún no es un hecho.
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«Seríamos unos completos idiotas»: el presidente del 1. FC Köln hace unas declaraciones sorprendentemente contundentes sobre Said El Mala
En los últimos meses se ha confirmado que el jugador de 19 años dejará el FC al final de la temporada. Brighton & Hove Albion, dispuesto a ofrecerle un gran aumento salarial, es el club más interesado. En invierno el Colonia rechazó una oferta de los ingleses, pero el Brighton no desiste y ahora también se menciona al Chelsea, atraído por el rendimiento del joven, que este curso se ha erigido como una de las estrellas emergentes de la Bundesliga.
«Por supuesto que podemos ofrecerle un entorno en el que pueda desarrollarse de maravilla», aclaró Stobbe, indicando que El Mala también podría dar sus próximos pasos en Colonia. El internacional sub-21 alemán tiene contrato con el club hasta 2030, tras llegar el verano pasado del Viktoria Köln de la tercera división. «Es un jugador muy joven, con mucho talento. Le haremos una oferta que va más allá del aspecto económico. Tiene contrato hasta 2030», añadió Stobbe.
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1. FC Köln: ¿Venderán a Said El Mala y lo cederán de nuevo?
Según Express, un traspaso especial podría dejar a El Mala en Colonia un año más. La idea es venderlo este verano a la Premier League por una gran suma, pero cederlo de inmediato al Colonia para la próxima temporada. Así, El Mala seguiría creciendo en su entorno habitual y, ya consolidado, sumaría experiencia valiosa.
El jugador comenzó la temporada con fuerza y actuaciones destacadas. En noviembre, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann lo convocó por primera vez con la absoluta, aunque aún no ha debutado. De cara a una posible convocatoria para el Mundial, Nagelsmann había subrayado que El Mala debía ser primero titular habitual en su club. El joven ha cumplido este requisito últimamente: en los últimos cinco partidos de la Bundesliga ha sido siempre titular y ha marcado tres goles.
De momento rechaza otras ofertas para centrarse en el tramo final con el FC. Este viernes, una victoria ante el St. Pauli, actualmente 16.º y en zona de descenso, acercaría mucho al Colonia a la permanencia: con cuatro jornadas por jugar, la ventaja sobre el rival sería de ocho puntos, casi insalvable.
Las temporadas profesionales de Said El Mala hasta la fecha
Temporada
Club
Partidos (todas las competiciones)
Goles / Asistencias
2023/24
Viktoria Colonia (3.ª división)
11
1 gol / 1 asistencia
2024/25
Viktoria Colonia (3.ª división)
34
13/5
2025/26
1. FC Colonia (Bundesliga)
31
11/4