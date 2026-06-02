A punto de cumplir 33 años, Kane ha vivido su mejor temporada. Marcó 36 goles en 31 partidos y ganó la Bota de Oro europea por segunda vez en tres años, además de tres títulos con el Bayern.

El Bayern de Múnich se ha beneficiado de su gran rendimiento. En una reciente entrevista con L'Équipe, el delantero admitió que estos logros le hacen soñar con el Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres.