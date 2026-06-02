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«Sería uno de los favoritos»: Harry Kane habla de la lucha por el Balón de Oro y señala a sus principales rivales
Kane hace balance de una espectacular temporada individual
A punto de cumplir 33 años, Kane ha vivido su mejor temporada. Marcó 36 goles en 31 partidos y ganó la Bota de Oro europea por segunda vez en tres años, además de tres títulos con el Bayern.
El Bayern de Múnich se ha beneficiado de su gran rendimiento. En una reciente entrevista con L'Équipe, el delantero admitió que estos logros le hacen soñar con el Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres.
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El éxito en el Mundial es imprescindible.
A pesar de sus impresionantes estadísticas nacionales, el capitán de los Tres Leones sabe que ganar el Mundial es casi imprescindible para lograr el Balón de Oro. Rendir al máximo en la escena internacional es clave.
«Sería uno de los favoritos, sin duda», admitió Kane. «Con los títulos que he ganado y los goles que he marcado, entraría en la lucha.
Si Inglaterra ganara el Mundial, es lógico pensar que el premio iría a un jugador inglés». Así reconoce que su rendimiento en el club podría no bastar.
Feroz competencia por el prestigioso premio individual
El jugador de 32 años reconoce la dura competencia por el Balón de Oro. Sabe que otros futbolistas brillantes también aspiran al premio tras temporadas destacadas. «Si miramos a los favoritos actuales, están Michael (Olise), los finalistas de la Liga de Campeones y yo», afirma.
La lucha está muy igualada, más aún con jugadores como Ousmane Dembélé, de 29 años, que no piensan ceder el título sin pelear. Tanto talento en liza hace que el resultado del torneo sea decisivo.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al capitán de Inglaterra?
Tras lograr un triplete nacional, Kane se enfoca en la selección. Inglaterra cerrará su preparación con amistosos ante Nueva Zelanda el 6 de junio y Costa Rica el 10.
Luego debutará en el Grupo L del Mundial ante Croacia el 17 de junio, Ghana el 23 y Panamá el 27. Superar estas pruebas podría llevarlo a su mayor logro.