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«Sería un fichaje fantástico»: una leyenda del Chelsea insta al equipo a fichar a la estrella del Tottenham
Cole encuentra una solución defensiva
Cole cree que Van de Ven es la persona indicada para solucionar los problemas defensivos del Chelsea. El jugador de 24 años ha sido uno de los pocos rayos de luz en una etapa por lo demás sombría para el Tottenham, que se encuentra inmerso en una lucha por evitar el descenso.
Ante los crecientes rumores de que el defensa busca salir del norte de Londres, Cole cree que los Blues deberían actuar con rapidez.
La leyenda del Chelsea está convencida de que las cualidades físicas de Van de Ven lo convierten en el jugador ideal para el sistema táctico que se está empleando actualmente en Stamford Bridge.
Al hablar sobre el posible fichaje, Cole fue claro sobre el impacto que el holandés podría tener en la plantilla de Rosenior, que busca reconstruir su solidez defensiva de cara a la próxima temporada.
- AFP
Encaja a la perfección en la línea de gama alta de Rosenior
Bajo la dirección de Rosenior, el Chelsea ha intentado implementar una estrategia defensiva agresiva, pero los resultados recientes indican que la plantilla actual está teniendo dificultades para adaptarse. Los Blues han sufrido cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, encajando 12 goles en ese periodo. Cole cree que el ritmo de recuperación de Van de Ven es justo lo que el entrenador necesita para que su sistema funcione con eficacia.
«Micky van de Ven, del Tottenham», afirmó Cole al hablar de posibles fichajes, según The Sun. «Creo que parece que quiere marcharse y creo que sería un fichaje brillante para el Chelsea. Quieren jugar con esa línea alta y se necesita un defensa con velocidad y, ya sabes, un buen defensa en el uno contra uno. Es brillante».
Dificultades en Stamford Bridge
Este respaldo llega en un momento de creciente presión para Rosenior. Aunque el técnico de 41 años tuvo un comienzo prometedor al frente del Chelsea, las cosas se han torcido en las últimas semanas. La dura derrota por 3-0 ante el Everton del sábado supuso un punto de inflexión, ya que ha mermado gravemente sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.
Con una defensa que empieza a dar señales de debilidad y unos rivales a los que cada vez les resulta más fácil aprovechar los espacios a la espalda de la zaga, la necesidad de un fichaje de calidad se está volviendo urgente. Van de Ven, valorado en aproximadamente 35 millones de libras, aportaría la velocidad y la habilidad técnica que el equipo de Rosenior pareció carecer durante su debacle en el Hill Dickinson.
- AFP
Competencia de toda Europa
El Chelsea podría tener vía libre para fichar al defensa después de que, según se informa, uno de sus principales pretendientes haya perdido interés. El Barcelona se había relacionado intensamente con un fichaje a precio reducido de Van de Ven, en su búsqueda de un central zurdo. Sin embargo, las informaciones procedentes de España sugieren que el gigante catalán ha desviado su atención hacia otros objetivos, concretamente hacia Luka Vuskovic, compañero de Van de Ven en el Tottenham.
Con el Barcelona potencialmente fuera de la carrera, se ha abierto la puerta para que el Chelsea ponga a prueba la determinación del Tottenham. Convencer a un rival directo para que venda a uno de sus activos más preciados nunca es sencillo, pero con los Spurs enfrentándose a la posibilidad de otra temporada difícil, el aliciente de quedarse en Londres mientras juega en un equipo con ambiciones europeas podría resultar tentador para el exjugador del Wolfsburgo.
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