«Sería perfecto»: un antiguo compañero del FC Bayern de Múnich aconseja a Robert Lewandowski un fichaje sorprendente

«Robert marca de todas las formas imaginables. Sería una gran incorporación para la Juventus, y yo le aconsejaría que se pusiera la camiseta blanquinegra. Marca desde cualquier lugar y seguirá haciéndolo durante muchos años. Sería perfecto para los bianconeri. Pero, de todos modos, ya tienen un delantero magnífico», declaró Costa en una entrevista con Tuttosport.

El brasileño y Lewandowski jugaron juntos durante tres temporadas en el Bayern, entre 2015 y 2017 y luego de nuevo entre 2020 y 2021, por lo que se conocen muy bien. Tras su etapa en Múnich, Costa fichó por la Juve, y ahora recomienda al delantero polaco que dé ese paso.

En la temporada 2017/18, Costa fue cedido por el Bayern a la Vecchia Signora, y un año después se produjo su traspaso definitivo. En todas las competiciones, disputó 103 partidos con el equipo turinés (diez goles, 22 asistencias) y se proclamó tres veces campeón de Italia.