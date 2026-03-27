«Sería la opción más arriesgada y poco seria»: Uli Hoeneß vuelve a ser criticado por sus consejos sobre fichajes

«Si invertimos en la plantilla, pero de repente dejamos de querer obtener ingresos por traspasos, estaríamos eliminando uno de los dos pilares de nuestra estrategia. Los costes y las amortizaciones seguirán aumentando, pero ya no tendrás ingresos. Sin embargo, los ingresos son los que, en realidad, refinancian los costes de la plantilla. En mi opinión, esa sería la vía más arriesgada y poco seria para el Eintracht de Fráncfort», declaró el jugador de 38 años en el podcast del club.

Hoeneß había declarado recientemente en un acto de la Frankfurt School of Finance & Management: «Personalmente, no soy muy partidario de vender a los buenos jugadores. En el FC Bayern siempre digo: somos un club comprador, no un club vendedor». Dirigiéndose al portavoz de la junta directiva del Frankfurt, Axel Hellmann, añadió: «Axel Hellmann también acabará comprendiendo que, a la larga, con cada venta se pierde también sustancia. Está bien recibir 50 o 60 millones de vez en cuando, pero ¿cuál es la consecuencia?».



