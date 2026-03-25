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¿Sergio Ramos o Rio Ferdinand? Harry Maguire elige al mejor central de todos los tiempos, y el defensa del Manchester United también nombra al mejor de la Premier League
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Maguire sabe muy bien lo que es ejercer el liderazgo como central
A lo largo de los años, muchos nombres conocidos han ocupado el centro de las líneas defensivas, tanto en el fútbol inglés como en el resto del mundo, ya que se considera que una columna vertebral sólida es fundamental para cualquier equipo con ambiciones.
Maguire, con más de 260 partidos con el United y 64 internacionalidades con los Tres Leones a sus espaldas, sabe perfectamente cómo desempeñar ese papel, asumiendo funciones de liderazgo tanto en el club como en la selección. Ha contribuido a contener la evidente amenaza que suponen algunos de los mejores delanteros del planeta.
¿A quién eligió Maguire como su defensa central favorito de todos los tiempos?
Se ha inspirado en algunos de los grandes de todos los tiempos que le precedieron. Maguire, en declaraciones a GOAL en colaboración con DHL Express, socio logístico oficial del Manchester United, habló de sus centrales favoritos: «En cuanto a mi defensa central favorito de todos los tiempos, me encantaba ver jugar a Jaap Stam y a Rio Ferdinand en este club. También tengo que decir que disfruté mucho viendo a Sergio Ramos durante su etapa en el Real Madrid, ganando todos esos títulos. Si tuviera que elegir solo a uno como mi favorito de todos los tiempos, probablemente me quedaría con Ramos».
Tras decantarse por un ganador de la Copa del Mundo que conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid en la escena mundial, Maguire añadió, cuando se le pidió que centrara su atención en la competición nacional en Inglaterra: «Elegir al mejor defensa de la historia de la Premier League es una pregunta muy difícil porque hay varios que encajan en esa categoría, pero probablemente elegiría a John Terry o a Rio Ferdinand. Para mí, todo se reduce a su longevidad y a lo que ganaron. Mantener el nivel año tras año al más alto nivel demuestra que eres un defensa de primer nivel, y esos dos sin duda lo hicieron».
- DHL/Manchester United
El Manchester United participa en un proyecto especial en Tailandia
El Manchester United está aportando su granito de arena para contribuir al desarrollo de las futuras superestrellas, ya que se ha asociado con DHL Express para entregar un campo de fútbol de nivel profesional y apto para cualquier clima a una comunidad remota de Mae Suek, Tailandia, proporcionando así una infraestructura de alta calidad a una de las regiones más aisladas geográficamente del mundo, donde más del 85 % de la población son seguidores de los Red Devils de toda la vida.
El ex lateral izquierdo del United Patrice Evra hizo una aparición sorpresa en la inauguración oficial y dijo sobre este emocionante proyecto: «La campaña “Delivering Dreams” con DHL Express es fantástica. Cuando vi las sonrisas en los rostros de los niños al jugar por primera vez en este precioso campo de fútbol, fue un momento que no olvidaré. Cuando yo tenía esa edad, no tuve la oportunidad ni el lujo de jugar en un campo así. Es una campaña increíble y un honor haber sido elegido para cortar la cinta y ser el primero en jugar en el campo con esos niños».
La actual estrella del United, Diogo Dalot, dijo sobre proporcionar instalaciones de última generación a las estrellas del mañana: «Para mí, todo empezó en campos pequeños. En mi ciudad natal, crecí jugando en pequeñas canchas de cemento con porterías que no tenían redes. Si no teníamos porterías, simplemente usábamos dos botellas de agua para marcar los postes. Siempre se encuentra la manera de que funcione porque lo bonito del fútbol es simplemente querer jugar y disfrutar del deporte. Cuando pienso en aquellos días, solo puedo imaginar lo feliz que estará la comunidad cuando vea un campo de fútbol nuevo que sea tan bonito como este».
La importancia de la inversión en el fútbol base
Maguire, natural de Sheffield, dio sus primeros pasos en su camino hacia la cima mientras aprendía el oficio en South Yorkshire. Sobre cómo fomentar el amor por el fútbol en las categorías de base, afirmó: «Creo que es muy importante que los niños tengan acceso a instalaciones y a un campo donde jugar desde una edad temprana. El simple hecho de disponer de un espacio al aire libre es vital para el desarrollo físico y mental. También es una parte muy importante de la socialización y de estar con los amigos. Es increíble lo que se ha conseguido aquí con esta campaña; proporcionarles un lugar seguro donde ir a jugar es fantástico para la comunidad».
- DHL/Manchester United
Maguire vuelve a la selección inglesa de cara al Mundial de 2026
Maguire ha recorrido un largo camino desde aquellos primeros días y es la prueba de que ningún sueño debe considerarse demasiado grande. Ha disfrutado de un puesto fijo en el United bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick —en un esfuerzo continuo por asegurar un puesto entre los cuatro primeros y la clasificación para la Liga de Campeones—, mientras que ha regresado oportunamente a la selección inglesa de cara al Mundial de este verano.
DHL Express, socio logístico oficial del Manchester United, instaló un campo de fútbol de calidad profesional y apto para cualquier clima en Mae Suek, Tailandia, para la campaña «Delivering Dreams». Más información aquí: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams