Sergio Ramos, icono del Real Madrid, ofrece información actualizada sobre la oferta de compra del Sevilla

La compra supone un nuevo capítulo para Ramos, pero acabaría con cualquier posibilidad de que vuelva a jugar en España. La normativa de La Liga impide que un jugador en activo tenga acciones de un club de la competición. Esto obliga al legendario defensa a tomar una difícil decisión sobre su futuro. Si la compra se concreta, deberá retirarse o jugar en el extranjero. «Me siento muy bien», dijo Ramos sobre su presente alejado de los campos. «Ahora paso mucho tiempo con mi familia y lo disfruto».