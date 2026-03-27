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Sergio Ramos está sopesando una última oferta para comprar el Sevilla, pero la leyenda del Real Madrid espera a saber si el club de su infancia se mantiene en La Liga
Una batalla en la sala de juntas en el «minuto 93»
El legendario defensa ha llegado a su propio «minuto 93» en las últimas fases de su plan para adquirir el Sevilla. En colaboración con First Eleven Capital, Ramos ha completado un riguroso proceso de diligencia debida para evaluar la salud financiera del club. Ahora que las cifras están claras, se está preparando una oferta formal para transformar la jerarquía del Ramón Sánchez-Pizjuán.
Esta transición del terreno de juego a la sala de juntas supone un cambio radical para la estrella nacida en Camas. Tras regresar para una emotiva segunda etapa como jugador, Ramos se centra ahora en una visión a largo plazo que le convertiría en el principal responsable de la toma de decisiones del gigante andaluz.
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La supervivencia determina la valoración final
El momento de la oferta oficial sigue dependiendo en gran medida de los resultados deportivos del club. Al encontrarse peligrosamente cerca de la zona de descenso, el valor de mercado del Sevilla fluctúa en función de su situación en la liga. Según AS, Ramos y sus socios se encuentran actualmente en una fase de «espera», a la espera de que la permanencia sea matemáticamente segura antes de comprometerse con un precio definitivo.
El reciente nombramiento de Luis García como entrenador hasta 2027 pone de relieve la inestabilidad actual. Si bien un descenso a la segunda división reduciría significativamente el coste de adquisición, también complicaría el ambicioso proyecto de reconstrucción que Ramos pretende liderar.
Se ha conseguido la financiación para adquirir una participación mayoritaria
El consorcio comprador garantiza que ya se dispone de financiación suficiente, con una inversión que acabará oscilando entre 260 y 390 millones de libras esterlinas. Sin embargo, las principales familias vendedoras aún no están del todo convencidas. En el breve plazo que queda hasta que expire la carta de intenciones (LOI), tendrá que haber dinero en efectivo sobre la mesa, y ese sigue siendo el paso más difícil de toda la operación.
Ramos pretende hacerse con una participación mayoritaria en el club para asegurarse de tener la última palabra en todas las decisiones deportivas y comerciales importantes. Según los informes, el nativo de Camas poseería más del 70 % de las acciones, lo cual es más que suficiente para dirigir el Sevilla e implementar su visión a largo plazo para la institución.
- AFP
Salir de las deudas para una nueva era
Aunque la atención se centra en la participación mayoritaria, el aproximadamente 13 % de las acciones que pertenecen a la aseguradora A-CAP —antes propiedad de 777 Partners— no se incluiría en el paquete de adquisición. Esto deja a Ramos y a sus socios con el camino libre hacia el control mayoritario, sin necesidad de reunir a todos los accionistas minoritarios bajo su paraguas.
En cualquier caso, además de la inversión inicial para la compra de las acciones, los nuevos propietarios deberán realizar una importante ampliación de capital de unos 100 millones de euros para sanear las cuentas deterioradas de la entidad. Esta inyección de efectivo se considera vital para la estabilidad futura del club, ya que garantiza que, si Ramos toma las riendas, lo haga con la flexibilidad financiera necesaria para devolver al Sevilla a las primeras filas del fútbol europeo.