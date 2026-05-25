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Sergio Conceição deja el Al-Ittihad tras perder el título de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
Se ha alcanzado un acuerdo para la salida.
Según el diario portugués «A Bola», Conceição dejará el Al-Ittihad. El exentrenador del Oporto, conocido por su fútbol de alta intensidad y disciplina táctica, abandona el club pese a tener un año más de contrato.
La decisión se tomó de mutuo acuerdo tras las conversaciones entre el técnico de 51 años y la directiva del club. Los rumores sobre su futuro llevaban semanas circulando, ya que el equipo ha mostrado falta de regularidad en la recta final de la temporada, y se espera un anuncio oficial en las próximas horas.
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Por detrás de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr
El principal motivo de la ruptura parece ser la decepción en la lucha por el título. Conceicao fue contratado para devolver al Al-Ittihad a lo más alto del fútbol saudí, pero el equipo acabó incapaz de seguir el ritmo de los dominantes Al-Nassr, campeón de liga.
El equipo terminó quinto con 55 puntos, a 22 del cuarto, Al-Qadsiah, y a 31 del campeón, Al-Nassr. También quedó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC ante el japonés Machida Zelvia, que luego perdió la final.
La baja de Benzema a mitad de temporada
La breve etapa de Conceição en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah se vio afectada por turbulencias internas y cambios mediáticos en la plantilla. El golpe más duro llegó en el mercado de invierno, cuando el capitán Karim Benzema forzó su salida a Al Hilal, rival directo. Sin su referente ofensivo, el técnico de 51 años perdió regularidad y ganó solo 22 de los 42 partidos que dirigió.
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Mirando hacia el futuro de los Tigres
Tras confirmarse la salida de Conceicao, el departamento deportivo del club —liderado por Domingos Soares de Oliveira, exdirectivo del Benfica y actual director general del Al-Ittihad— se ha puesto en marcha para buscar un nuevo entrenador. La directiva quiere fichar a un técnico de renombre que reestructure la plantilla y luche por el título la próxima temporada.
Para Conceicao, la separación le deja libre de cara a la pretemporada europea, donde se espera que varios clubes de primer nivel sigan de cerca su disponibilidad.