Tal y como confirmó el presidente Joan Laporta tras su reelección en una entrevista con la emisora RAC1, el técnico de 61 años está a punto de firmar hasta 2028, ya que su contrato actual vence en 2027.
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«Será mi último club»: Hansi Flick reacciona ante la renovación de contrato anunciada por el FC Barcelona
«Él está a favor, y anunciaremos el acuerdo en breve, ya que se siente muy a gusto aquí», afirmó Laporta. El club aún no había hecho ningún anuncio oficial, y el propio Flick tampoco quiso confirmarlo antes del importante partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones (1-1 en la ida) del miércoles (18:45 h) contra el Newcastle United.
«No creo que sea el momento adecuado. Tenemos un partido muy importante», declaró el martes el técnico de 61 años, aunque dejó claro: «Me encanta trabajar aquí. Tenemos mucho tiempo y no pienso en irme a otro sitio. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento por ello».
Laporta había apostado fuerte por Flick en su campaña electoral contra su mayor rival, Víctor Font. «El presidente es la razón por la que estoy aquí», había dicho Flick ya en diciembre, con vistas a las elecciones. En ellas, Laporta se aseguró el 68,18 % de los votos, incluidos los de Flick. Font obtuvo el 29,78 %. Laporta retomará sus funciones en julio, tras haber dimitido hace unas semanas en el marco del proceso electoral.
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Laporta: Flick es «un hombre joven y lleno de energía»
El técnico, de 63 años, seguirá al frente del histórico club catalán hasta 2031.
«Me gustaría pasar todo este mandato con Hansi Flick. Creo que es posible que se quede otros cinco años en el Barça. Eso sería una señal de estabilidad y demostraría que estamos teniendo éxito», afirmó Laporta. Flick es «un hombre joven y lleno de energía» y ha «logrado que el equipo funcione con los mismos jugadores que antes no funcionaban. Ha dado un impulso al equipo gracias a su claridad a la hora de explicar lo que piensa», señaló Laporta.
Flick se hizo cargo del Barcelona en el verano de 2024 y, en su primera temporada, lo llevó directamente al doblete nacional de liga y copa. Anteriormente, el técnico nacido en Heidelberg entrenó al FC Bayern —con el que ganó, entre otros títulos, el triplete en 2020— y, de 2021 a 2023, también a la selección alemana.