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Muller WernerGetty
Thomas Hindle

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«Será especial enfrentarme a él»: Timo Werner, estrella de los San José Earthquakes, espera con ilusión el esperado duelo contra su antiguo compañero de la selección alemana, Thomas Müller

Timo Werner ha admitido que será un encuentro especial cuando su equipo, los San José Earthquakes, se enfrente el sábado a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. Ambos han sido compañeros habituales en la selección alemana y se han enfrentado en numerosas ocasiones en las competiciones más importantes de Europa. Werner ha sumado dos asistencias en tres partidos desde que fichó por el San José el mes pasado.

  • San Jose Earthquakes v Atlanta United FCGetty Images Sport

    Enfrentándose a un viejo enemigo

    Werner hizo referencia a su larga trayectoria juntos al hablar de su próximo enfrentamiento con Muller, y dijo:

    «Conozco a Thomas desde hace mucho tiempo y es un tipo estupendo», dijo Werner. «Ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera y lo ha mantenido con el Vancouver en las últimas temporadas. Incluso a estas alturas, sigue siendo un jugador fantástico. Tengo muchas ganas de volver a verlo y de jugar contra él.

    «Hemos compartido grandes momentos como compañeros de equipo, así como duras batallas como rivales, así que será especial enfrentarme a él una vez más. Espero que podamos salir victoriosos».

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    Una amistad de toda la vida

    Müller y Werner han jugado juntos 23 veces con la selección nacional a lo largo de los años:

    «Con la selección [alemana], pasamos por algunos altibajos. Cuando me incorporé, él ya era campeón del mundo, y fue un periodo difícil en ocasiones, pero aun así tuvimos éxito», dijo Werner. «Ganamos juntos la Copa Confederaciones y compartimos experiencias realmente importantes. Fuera del campo, es una persona estupenda con la que estar. Pasamos muchos momentos divertidos. Recuerdo que a menudo nos sentábamos juntos en el autobús durante torneos como el Mundial y la Eurocopa, y aquellos fueron momentos realmente buenos».

  • Niko Tsakiris and Timo Werner, San JoseGetty

    Un buen comienzo para San José

    El equipo de Werner, el Quakes, ha tenido un buen comienzo de temporada bajo la dirección de Bruce Arena. A pesar de haber perdido en invierno a su estrella, el jugador designado Cristian Espinoza, se han reorganizado de forma admirable y ocupan el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, con tres victorias y una derrota en su haber. Werner dio una asistencia en cada uno de sus dos primeros partidos con el equipo californiano y cuajó una sólida actuación contra los Seattle Sounders la semana pasada.

  • Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025(C)Getty Images

    Los Whitecaps de Müller, entre los favoritos

    Se espera que el Vancouver sea uno de los principales candidatos a ganar la MLS Cup. El año pasado llegó a la final y plantó cara al Inter Miami, a pesar de caer por 3-1 en Fort Lauderdale, Florida. Actualmente lidera la Conferencia Oeste, con cuatro victorias. Ha marcado 14 goles y solo ha encajado uno. Muller ha visto puerta en dos ocasiones hasta la fecha.

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