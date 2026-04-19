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VitinhaGetty Images
Christian Guinin

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¿Será baja para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich? El PSG teme por su estrella tras su sustitución

Ligue 1
Vitinha
Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon

Preocupación en el PSG: el mediocampista estrella Vitinha fue sustituido antes de tiempo en el partido de liga contra el Olympique de Lyon.

En el minuto 39, con el marcador 0-2, el entrenador Luis Enrique sustituyó al portugués por Warren Zaire-Emery. Poco antes, Vitinha había caído mal con el pie derecho tras un salto y señaló que no podía seguir.

  • El jugador de 26 años desapareció un momento en los pasillos del estadio; luego apareció cojeando hacia el banquillo sin una bota y con dificultades para apoyar el pie. Todavía no se conoce la gravedad de la lesión.

    Por ello, aún no se sabe si se perderá la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. El partido de ida se jugará el 28 de abril en París y el de vuelta el 5 de mayo en el Allianz Arena.

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  • gnabry(C)Getty Images

    Serge Gnabry se pierde el partido del Bayern contra el PSG.

    Serge Gnabry, del Bayern, se pierde el partido por un desgarro en los aductores. No jugará lo que resta de temporada y su presencia en el Mundial peligra.

    Además, el domingo el PSG perdió 1-2 contra el Lyon y ahora solo le saca un punto al RC Lens.

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