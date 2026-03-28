Senegal ha decidido no ceder ni un ápice y desafía abiertamente a la CAF, protestando contra su decisión de adjudicar —por decisión administrativa— la Copa Africana de Naciones a Marruecos. Los Leones de la Teranga, tras solicitar y presentar oficialmente su recurso para que se revoque la conquista del máximo trofeo continental a nivel de selecciones nacionales, han saltado hoy al campo con una intención clara: enviar un mensaje muy claro a la federación africana, subrayando que el éxito en la Copa Africana se logró sobre el terreno de juego y que todo el pueblo senegalés se considera indiscutiblemente campeón de África.
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Senegal protesta contra la decisión de la CAF: dos estrellas y la Copa Africana de Naciones llevada al campo; ¿qué ocurrió en el partido amistoso contra Perú?
¿QUÉ HA PASADO?
Tras la decisión del CAF, esta tarde —mientras Senegal disputaba un partido amistoso contra Perú—, la selección nacional saltó al campo luciendo con orgullo su nueva equipación oficial, en la que se podían ver las dos estrellas situadas sobre el escudo (como símbolo de los dos títulos continentales conquistados sobre el terreno de juego).
Pero eso no es todo.
La selección senegalesa —entre jugadores y todo el cuerpo técnico presente— desfiló y celebró junto a sus aficionados en el Stade de France con la Copa de África en la mano.
Un gesto claro que aviva aún más el enfrentamiento político y deportivo.
LA RESOLUCIÓN DEL CAF Y EL RECURSO OFICIAL
Demos un paso atrás y recapitulemos todo lo sucedido.
Tras la retirada de Senegal del campo en la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos, la CAF había comunicado oficialmente la decisión de revocar el veredicto y otorgar la Copa Africana de Naciones a Marruecos con una victoria por 3-0 a puerta cerrada sobre la selección senegalesa.
Posteriormente, la FSF (la Federación Senegalesa) decidió presentar un recurso ante el TAS contra la decisión de la CAF de adjudicar la victoria por 3-0 y la Copa a puerta cerrada a Marruecos.
Pero, a la espera del fallo del TAS, Senegal ha querido aclarar y reiterar cuál es la selección campeona de África sobre el terreno de juego con un gesto elocuente.