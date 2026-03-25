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Senegal presenta un recurso oficial contra la decisión sobre el título de la Copa Africana de Naciones después de que la CAF otorgara el título a Marruecos
El TAS confirma la recepción del recurso presentado por Senegal
Según un comunicado de prensa oficial del TAS, la organización ha recibido el recurso presentado por la FSF en relación con la decisión de la CAF dictada dos meses después de la final. La resolución original declaraba que Senegal había perdido el título de la Copa Africana de Naciones 2025, lo que suponía que la selección marroquí quedara oficialmente registrada como ganadora por 3-0. La nación de África Occidental busca ahora que se anule por completo esta decisión. Solicita formalmente que el tribunal declare a su equipo como el legítimo ganador del torneo, revocando de hecho el resultado inicial y devolviendo el título de campeón a Senegal tras el amargo desenlace.
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La polémica de la final y las reglas del juego
El origen de esta batalla legal se remonta a los caóticos momentos finales de la final disputada en enero. Ya en el tiempo de descuento, el árbitro Jean-Jacques Ndala pitó un polémico penalti a favor de los locales. En señal de furiosa protesta, el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, ordenó a su equipo que abandonara el terreno de juego, lo que provocó un retraso de 17 minutos. Aunque los jugadores acabaron regresando y se impusieron por 1-0 en la prórroga, el organismo rector intervino a posteriori. La CAF dictaminó que la retirada del terreno de juego infringía flagrantemente el artículo 82 del reglamento del torneo, lo que activó el artículo 84, que establece la eliminación definitiva y una derrota por 3-0 por abandonar el terreno de juego sin autorización.
Solicitud de prórroga de los plazos por parte de la federación
El recurso incluye también una solicitud inmediata de suspensión del plazo establecido para presentar un escrito exhaustivo. Senegal exige esta suspensión hasta que se faciliten los fundamentos completos de la decisión, ya que la resolución inicial del 17 de marzo era meramente ejecutiva. Según las normas procesales habituales, el recurrente dispone normalmente de 20 días para presentar sus argumentos jurídicos, y a los demandados se les conceden otros 20 días para su defensa. Una declaración de la federación senegalesa calificó la decisión de «iniqua, sin precedentes e inaceptable», argumentando que desacredita gravemente al fútbol africano, lo que ha motivado esta impugnación procesal específica mientras esperan un veredicto plenamente motivado.
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El director general promete una rápida resolución
Próximamente se nombrará un tribunal arbitral para evaluar minuciosamente el asunto. Teniendo en cuenta los plazos y el interés público, Matthieu Reeb, director general del TAS, emitió un comunicado completo sobre el litigio. Afirmó: «El TAS está perfectamente preparado para resolver este tipo de litigios, con la ayuda de árbitros expertos e independientes. Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo lo más rápidamente posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a una audiencia imparcial». El procedimiento se mantendrá en estricta confidencialidad mientras esté en curso.