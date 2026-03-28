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Senegal celebra con el trofeo de la Copa Africana de Naciones ante sus aficionados en Francia, a pesar de que la CAF haya anulado el resultado a favor de Marruecos
Escenas de desafío en Saint-Denis
En una notable muestra de rebeldía, los jugadores y el cuerpo técnico de Senegal mostraron el trofeo de la Copa Africana de Naciones a sus seguidores antes del partido amistoso contra Perú del sábado. El capitán Kalidou Koulibaly encabezó a la plantilla en una vuelta de honor, mientras que el portero Edouard Mendy alzaba el trofeo ante los estruendosos vítores de las gradas. La plantilla incluso se hizo una foto de grupo oficial con el trofeo, dejando clara su negativa a aceptar la reciente intervención del organismo rector.
Esta celebración pública se produce apenas 10 días después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sacudiera el continente al reescribir los libros de historia del torneo. Senegal se había asegurado inicialmente una victoria por 1-0 sobre el terreno de juego en enero, pero ahora se encuentra envuelta en una controversia administrativa que ha llevado a que el título se le haya otorgado a su rival en la final, Marruecos.
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El jonrón que lo cambió todo
La polémica tiene su origen en la dramática final disputada en Rabat, donde el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores que regresaran al vestuario en señal de protesta. Los Leones de Teranga se indignaron cuando el árbitro pitó un penalti a favor de Marruecos en el último minuto, tras consultar el VAR, por una falta sobre Brahim Díaz. Aunque Sadio Mané logró convencer finalmente a sus compañeros para que volvieran al campo tras una interrupción de 17 minutos, el daño ya estaba hecho a ojos de los organismos reguladores.
Aunque el partido continuó y Pape Gueye acabó marcando el gol de la victoria en la prórroga tras el fallo de Díaz en el penalti, la Comisión de Apelación de la CAF dictaminó posteriormente que la retirada inicial constituía una derrota por incomparecencia. En consecuencia, el resultado quedó registrado oficialmente como una victoria por 3-0 de Marruecos, privando a Senegal de lo que habría sido su segundo título consecutivo de la Copa Africana de Naciones. Fue una decisión trascendental que anuló los acontecimientos que tuvieron lugar durante los minutos restantes del partido.
La batalla legal se traslada a Lausana
La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que revoque la decisión de la CAF, calificándola de «robo administrativo». El presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, pretende que se les restituya el título de campeones y, aunque el proceso judicial podría prolongarse durante meses, la federación ya ha añadido una segunda estrella a las camisetas de la selección nacional para conmemorar su controvertida victoria.
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Comunicado de la CAF
La Comisión de Apelación de la CAF fue muy clara en la justificación de su decisión, afirmando: «La Comisión de Apelación de la CAF ha decidido hoy que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF TotalEnergies (AFCON) Marruecos 2025 («el partido»), y que el resultado del partido se registrará como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)».