Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Seleccionador de Marruecos: «Nadie se parece a Brasil...» Y este es mi comentario sobre las celebraciones de Senegal

Morocco vs Paraguay
Morocco
Paraguay
Amistosos
Brazil vs Morocco
Brazil
World Cup
Senegal vs Morocco
Senegal
Copa Africana de Naciones
M. Ouahbi
Marruecos
Paraguay
Brasil
EE. UU.
Senegal
Bélgica

Wahbi habla sobre la mejor forma de prepararse antes del partido contra la selección mundialista

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, se mostró satisfecho por la victoria sobre Paraguay en un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026, mientras que restó importancia a las celebraciones de la selección de Senegal por el título de la Copa Africana de Naciones de 2025.

La selección marroquí se impuso por 2-1 a su homóloga paraguaya en un partido amistoso disputado ayer martes por la tarde en la ciudad francesa de Lens.

Esta victoria llega pocos días después del empate con la selección de Ecuador en otro partido amistoso disputado en la capital española, Madrid.

La selección de Marruecos se prepara para disputar el Mundial en el Grupo C, que incluye a Brasil, Haití y Escocia.

Wahbi habló, en la rueda de prensa posterior al partido, sobre varios temas, entre los que destacó el desarrollo del partido contra Paraguay, la selección brasileña como su principal rival en el Mundial, además de la celebración de la selección senegalesa por el título africano, a pesar de que el asunto sigue pendiente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Lee también:

Exclusiva de Koora... ¿Se sancionará a Senegal por celebrar la Copa Africana antes de la decisión del TAS?

  • Partido de Paraguay

    «Estamos contentos, porque eso es lo que he dicho desde el principio: nos estamos preparando para el Mundial, pero al mismo tiempo queremos ganar los partidos», declaró Wahbi, según recoge el sitio web marroquí «Al-Batal», haciendo hincapié en la importancia de lograr un equilibrio entre la preparación y los resultados.

    «Hemos hecho cambios, pero no queríamos cambiar todo el equipo, porque eso también es importante. Cuando cambiamos a un gran número de jugadores, no siempre están en las mejores condiciones para demostrar su potencial», explicó.

    El seleccionador marroquí añadió: «Mantuvimos a tres o cuatro titulares para facilitar la integración de algunos jugadores jóvenes; era importante mantener el equilibrio y dar una oportunidad a todos».

    Y continuó: «Quería dar minutos de juego a algunos jugadores, y quizá bajó un poco la intensidad, algo normal en los partidos amistosos a partir del minuto 65».

    También reveló las instrucciones que dio en el descanso: «Les pedí a los jugadores que tuvieran paciencia, corrigiendo algunos detalles en el posicionamiento y creando velocidad en el juego».

    Wahbi confirmó que durante esta concentración ha buscado aumentar el nivel de competencia entre los jugadores, y afirmó: «Quería que los jugadores me pusieran más difícil la decisión a la hora de elegir la convocatoria que participará en el Mundial, y eso lo harían mediante un buen rendimiento y consiguiendo la victoria».

    Asimismo, elogió el rendimiento de la selección de Paraguay, señalando la dificultad del partido: «Jugamos contra una selección fuerte, más compacta y agresiva, que no nos dejó muchas opciones, especialmente en la primera parte».

    Wahbi explicó: «En la primera parte intentamos llegar a la portería, luego corregimos algunas cosas en el descanso y se notó una clara mejora en la segunda parte».

    • Anuncios

  • La afición marroquí

    Wahbi también habló del poderío de la afición marroquí y de su intensa presencia para apoyar a la selección en distintos países del mundo, señalando que eso le da la motivación y la ambición necesarias para no defraudarlos.

    «En las gradas, es increíble: sea cual sea la ciudad en la que juegue la selección marroquí, el estadio siempre está lleno», afirmó.

    Y añadió: «Lo que es aún más impresionante, y lo que realmente me sorprende, es que la afición sale del hotel, se planta en las autopistas, nos espera al llegar al aeropuerto, está presente en todos los lugares por donde nos movemos, independientemente de la ciudad. Lo sé de primera mano, ya que un gran número de aficionados llegó incluso hasta Chile para apoyar a la selección juvenil marroquí».

    Wahbi continuó: «Esto demuestra que todos los marroquíes están hoy muy orgullosos de esta selección y de lo que representa. Nosotros también sabemos lo que representamos: representamos a este pueblo, y estamos muy orgullosos de representar a este país y a este pueblo».

    Y concluyó su intervención sobre la afición diciendo: «Por eso, seguimos con la misma ambición de no decepcionar a nadie y, sobre todo, de mantener nuestros valores, lo cual será de suma importancia».

  • Celebraciones en Senegal

    En otro orden de cosas, Wahbi consideró que las celebraciones de la selección de Senegal en el Estadio Internacional de Francia, al margen del partido amistoso contra Perú, no tenían importancia para él, y subrayó que su atención se centra en el Mundial de 2026.

    «Tenía muchas cosas que hacer, lo que no me permitió centrarme en lo que ocurría fuera; me preocupaba lo esencial, y me refiero a mi grupo y a nuestros partidos», afirmó.

    El entrenador prosiguió: «He hablado de todo, y no puedo hablar de lo que ocurre fuera, ya que cada uno hace lo que quiere, y está la CAF que toma las decisiones; sinceramente, no le he dado ninguna importancia al tema».

    Y concluyó: «No sé nada, y lo digo con toda franqueza. Nuestro objetivo es no centrarnos en el pasado porque tenemos una selección fuerte, y solo nos interesa prepararnos para el próximo Mundial».

  • La mejor manera de prepararse para enfrentarse a Brasil

    Wahbi reconoció la fuerza de la selección brasileña antes del esperado enfrentamiento entre ambas en el Mundial de 2026, señalando que no hay ninguna selección que se parezca a la Seleção.

    El seleccionador marroquí declaró: «No hay ninguna selección en el mundo que se parezca a Brasil, y cuando quieres prepararte para enfrentarte a ellos, la mejor solución es jugar contra su segundo equipo».

    Y añadió: «No fui yo quien elaboró el calendario de partidos amistosos, pero me alegró jugar contra dos selecciones con estilos diferentes, aunque ambas comparten agresividad, intensidad y calidad técnica».

    Wahbi explicó que enfrentarse a Ecuador y Paraguay significa prepararse para todas las selecciones del grupo, entre ellas Brasil y Escocia, y no solo para la Samba.

    Wahbi concluyó: «Lo que me llamó la atención fue enfrentarnos a dos selecciones fuertes, y no creo que se pueda comparar a Brasil con ningún otro equipo».