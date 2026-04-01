Seleccionador de Marruecos: «Nadie se parece a Brasil...» Y este es mi comentario sobre las celebraciones de Senegal

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, se mostró satisfecho por la victoria sobre Paraguay en un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026, mientras que restó importancia a las celebraciones de la selección de Senegal por el título de la Copa Africana de Naciones de 2025.

La selección marroquí se impuso por 2-1 a su homóloga paraguaya en un partido amistoso disputado ayer martes por la tarde en la ciudad francesa de Lens.

Esta victoria llega pocos días después del empate con la selección de Ecuador en otro partido amistoso disputado en la capital española, Madrid.

La selección de Marruecos se prepara para disputar el Mundial en el Grupo C, que incluye a Brasil, Haití y Escocia.

Wahbi habló, en la rueda de prensa posterior al partido, sobre varios temas, entre los que destacó el desarrollo del partido contra Paraguay, la selección brasileña como su principal rival en el Mundial, además de la celebración de la selección senegalesa por el título africano, a pesar de que el asunto sigue pendiente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

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