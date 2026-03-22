Tras concluir la 30.ª jornada de la liga con el partido aplazado entre la Fiorentina y el Inter —que terminó 1-1 con goles de Pio Esposito y Ndour—, es hora de pasar página y centrarse en el partido de la selección nacional, que el jueves por la noche se enfrentará a Irlanda del Norte en la primera ronda de clasificación para el próximo Mundial, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. El seleccionador de Italia, Rino Gattuso, está despejando las últimas dudas, sobre todo para conocer el estado de Sandro Tonali y Gianluca Mancini, quien sufrió una contractura en la pantorrilla durante el partido entre la Roma y el Lecce.
Traducido por
Selección nacional, la revolución de Luca Toni: «Palestra y Chiesa titulares, fuera Bastoni y Locatelli. Pio Esposito titular en lugar de Retegui»
ITALIA, EL ONCE TITULAR DE TONI
Al presentar el partido contra Irlanda del Norte, previsto para el jueves por la noche, el campeón del mundo de 2006 Luca Toni ha desvelado cuál sería su alineación ideal, llevando a cabo una revolución total que empieza por el cambio de sistema: «Seré sincero, no me gusta el 3-5-2; no me convence. ¿Puedo cambiarlo? Elijo un bonito 4-4-2». Entre certezas y novedades: «En la banda derecha voy a dar la oportunidad a Palestra, tiene velocidad, buen toque y me gusta mucho; puede llegar al fondo para centrar». Otra novedad en el centro: «Pongo a Gatti, de la Juventus». Fuera Bastoni. «En el centro del campo con Chiesa y Politano en las bandas, y arriba juego con Pio Esposito en lugar de Retegui».
Este es el once ideal de Luca Toni (4-4-2): Donnarumma; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Chiesa; Esposito, Kean.