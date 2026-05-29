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Brighton women GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Seis razones por las que el Brighton puede sorprender al Manchester City y ganar la final de la FA Cup femenina

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
Manchester City Women
F. Kirby
D. Vidosic
Women's football
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
FEATURES

Este domingo el Brighton debutará en la final de la FA Cup femenina ante el Manchester City. Ambos equipos buscan el primer gran título del club. Las Seagulls son claras perdedoras, pero pueden sorprender en Wembley.

El camino del Brighton hasta la final ha sido exigente. En febrero venció 2-1 al West Ham en octavos, pese a su mala racha deportiva y a duras noticias externas. La victoria 2-0 ante el Arsenal en cuartos de final quedará en la historia, pero la remontada 2-0 al Liverpool en semifinales fue igual de inolvidable.

El domingo, bajo el arco de Wembley, el Brighton desafiará al Man City, nuevo campeón de la Superliga Femenina. Desde que Dario Vidosic llegó al banquillo de la costa sur, sus cuatro duelos han terminado con un solo gol de diferencia, así que la final promete emoción.

El City parte como favorito, pero no lo tendrá fácil. El Brighton tiene motivos para soñar con la sorpresa. GOAL te da seis...

  • Brighton Women 2025-26Getty Images

    Unidad

    Ha sido una temporada dura para el Brighton. A finales de enero falleció Rado Vidosic, padre del entrenador Dario y responsable de la formación de los equipos femeninos y juveniles del club. La pérdida afectó profundamente al técnico y también a las jugadoras. Vidosic viajó a Australia para estar con su familia y, en su ausencia, las Seagulls solo ganaron uno de los cinco partidos siguientes.

    «Fue un momento muy difícil para todas las jugadoras y el cuerpo técnico; muchas querían y adoraban a Rado, así que nos apoyamos unas a otras», explicó la semana pasada Maisie Symonds, capitana de 23 años del Brighton. «Estábamos jugando bien, pero seguíamos perdiendo puntos. Nos estábamos recuperando, poníamos mucha energía en cada partido y nos íbamos con las manos vacías. Fue una época muy dura. Solo teníamos que tomar cada día tal y como venía y nos mantuvimos unidas como grupo».

    En las últimas ocho semanas han perdido solo un partido, y fue en la última jornada de la WSL cuando ya nada estaba en juego. Han vivido mucho juntas, así que ir a Wembley será un premio que disfrutarán y, cuando la final se complique, sabrán apoyarse para mantenerse firmes.

    «No se me ocurre mejor manera de honrar a Rado que ir a Wembley y jugar como él hubiera querido», concluyó Symonds.

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  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Éxitos recientes

    El Brighton ha logrado resultados espectaculares al final de la temporada. La victoria sobre el Arsenal en cuartos de la FA Cup fue espectacular, y el 1-1 liguero un mes después, con muchos cambios en el once, mostró la solidez del equipo. Pero el resultado más relevante de cara a la final del domingo fue el 3-2 ante el Manchester City a finales de abril.

    Una victoria local habría permitido al City celebrar el título de la WSL en casa ante el Liverpool la semana siguiente, pero las Seagulls aguaron la fiesta y mantuvieron la incertidumbre sobre el campeón hasta que, diez días después, el propio Brighton sumó un punto ante el Arsenal que benefició a las ciudadanas.

    El Brighton jugó de forma brillante, aprovechó los espacios a la espalda de los laterales y presionó con inteligencia e intensidad para desestabilizar a las líderes. Esa presión la destacó la portera del City, Cuando Keating, en conversación con GOAL, y la extremo Lauren Hemp añadió que las rivales del domingo son «un equipo muy difícil de batir».

    «Juegan muy bien y tienen gran mentalidad», añadió la internacional inglesa. «En los duelos son difíciles de superar, son muy físicas y cuentan con individualidades fantásticas, como Fran Kirby, con quien he jugado mucho en la selección y es fundamental para ellas».

    El domingo no será igual: el City habrá aprendido de esa derrota y buscará anular las armas del Brighton, además, la final cambia el enfoque psicológico. Aun así, ese triunfo le da a las Seagulls la confianza para soñar con otra sorpresa.

  • Jelena Cankovic Brighton Women 2025-26Getty Images

    Resultados tras las actuaciones

    Tras una racha de solo dos victorias en siete partidos, con una decepcionante derrota ante el West Ham, en riesgo de descenso, y un empate sin goles contra un Liverpool también luchando por no caer, la victoria en cuartos sobre el Arsenal fue clave para el Brighton.

    Tras varias semanas de buenas actuaciones sin premio, ante los Gunners lograron ambas. «Todo encaja: el estilo, la forma de jugar y la cultura del grupo», declaró Fran Kirby al Argus tras la posterior victoria contra el City.

    «La emoción empezó tras el partido contra el Arsenal», dijo Symonds la semana pasada. «Siempre sentí que teníamos el impulso a nuestro favor y queríamos hacer bien la FA Cup. La forma en que jugamos, ejecutamos el plan y los vencimos nos dio energía y la convicción de que podíamos vencer a cualquiera.

    Literalmente demostramos que podíamos hacerlo. El final de la temporada se volvió muy emocionante, porque sentíamos que en la primera mitad no habíamos rendido lo suficiente y eso cambió nuestra perspectiva».

    Esa dinámica de rendimiento y confianza los acompañará el domingo en la final, con la convicción de que pueden vencer a los mejores.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    Jugadores decisivos en ataque

    Aunque el Brighton no tiene tantas estrellas como sus rivales, varios jugadores pueden dar un paso al frente y marcar la diferencia el domingo. El fichaje de Vidosic ha sido un acierto: cada nueva incorporación se adapta a la perfección a su sistema, lo que demuestra que el club está en sintonía. Gracias a ello, varias jugadoras rinden a gran nivel y aportan lo necesario para que el equipo haya llegado hasta aquí.

    Tras la rotura del ligamento cruzado anterior de Michelle Agyemang en octubre, Kiko Seike asumió más responsabilidad goleadora y respondió con 11 tantos en 25 partidos. Madison Haley ha sido clave en la presión constante del equipo y destaca por sus decisiones con balón. Kirby, con su experiencia en Chelsea y la selección inglesa, aporta calidad sobradamente conocida. Symonds, en su primera temporada como capitana, ha dado un paso al frente impresionante.

    Fuera del once inicial destaca Fuka Tsunoda, que fue la mejor en el 1-1 ante el Arsenal, con gol incluido en su segundo partido como titular. Es prueba de la profundidad lograda mediante fichajes inteligentes.

    «Siete chicas entraron [en el once] y mostraron los mismos patrones y estilo de juego que las que actúan con más regularidad, porque así entrenamos cada día», explicó Symonds. «Es lo que [Vidosic] quiere y ya se nota como una cultura cada vez más fuerte».

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    Calidad en la defensa

    El Brighton no solo destaca en ataque. Bajo el técnico de 39 años, Vidosic, el equipo ha mejorado su defensa: solo ha encajado 28 goles en 22 partidos de la WSL, por los 41 de la temporada anterior.

    La defensa combina la experiencia de Moeka Minami, campeona de Asia con Japón, con el talento joven de la australiana Charlize Rule, de 23 años y en gran momento. Todas juegan por delante de Chiamaka Nnadozie, mejor portera de la WSL la pasada temporada. La internacional nigeriana, de solo 25 años, demuestra una gran madurez y será clave el domingo.

    Le faltan estrellas como Khadija Shaw, Vivianne Miedema o Alex Greenwood, pero tiene futbolistas capaces de decidir la final en ambos áreas.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    El liderazgo de Fran Kirby

    Kirby ha sido clave en la temporada del Brighton: suma dos asistencias ante el Manchester City, otras dos en los cuartos de final de la FA Cup contra el Arsenal y un gol más una asistencia en la ronda previa, cuando las Seagulls vencieron 2-1 al West Ham. Su liderazgo y su influencia en la cultura del equipo son igual de valiosos, aunque no se midan en estadísticas.

    Vidosic lo destaca cada vez que habla de la exinternacional inglesa y reconoce su papel clave para que el Brighton dé el siguiente paso, pues el equipo busca logros que Kirby ya ayudó a alcanzar al Chelsea.

    «Nos ayuda mucho, no solo en el campo, sino con su liderazgo, experiencia y serenidad», dijo Vidosic este año. «Apoya a las más jóvenes y a todo el grupo. Lidera con el ejemplo. Se nota cuando no está: hay diferencia. No podemos negar su calidad ni lo que aporta».

    Su liderazgo será clave el domingo: muchas de sus compañeras debutarán en Wembley y en una final, así que su experiencia y su capacidad para cambiar partidos resultarán fundamentales si las Seagulls quieren volver a sorprender al City.

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