Para Kimmich están su esposa Lina y un amigo de la infancia. Nagelsmann lo elogia: «Eres un ejemplo para quienes sueñan con ser futbolistas, siempre avanzas con una ambición muy positiva». El seleccionador añade: «Me alegra que seas mi líder en el campo. Lleva al equipo a ganar el Mundial. Sigue así: eres un jugador y una persona excepcional. Mucha suerte».

Su esposa lo llama «mejor amigo», «marido fantástico y padre aún mejor. Estamos orgullosos y agradecidos de formar una gran familia contigo. Gracias por existir».