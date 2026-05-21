Esta vez, la campaña en Internet empezó seis horas antes de que el seleccionador nacional anunciara en Fráncfort, a las 13:00, la lista completa de 26 jugadores, encabezada por el capitán Joshua Kimmich.
Traducido por
Seis horas antes del anuncio oficial: la DFB revela al primer jugador convocado para el Mundial
Antes de presentar a toda la selección para el Mundial, con Manuel Neuer a la cabeza, en el campus de la DFB, se anunciarán los nombres de doce estrellas que jugarán en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio). Cada uno tendrá un breve vídeo en el que el seleccionador y amigos o familiares hablarán sobre «sus» jugadores.
Nagelsmann a Kimmich: «Estoy muy contento de que seas mi líder en el campo»
Para Kimmich están su esposa Lina y un amigo de la infancia. Nagelsmann lo elogia: «Eres un ejemplo para quienes sueñan con ser futbolistas, siempre avanzas con una ambición muy positiva». El seleccionador añade: «Me alegra que seas mi líder en el campo. Lleva al equipo a ganar el Mundial. Sigue así: eres un jugador y una persona excepcional. Mucha suerte».
Su esposa lo llama «mejor amigo», «marido fantástico y padre aún mejor. Estamos orgullosos y agradecidos de formar una gran familia contigo. Gracias por existir».