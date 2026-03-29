Seis grandes motivos de preocupación de cara al Mundial de 2026: las prohibiciones de viaje de Donald Trump, los precios desorbitados de las entradas y la guerra contra Irán

En Europa, Escocia se clasificó para su primer Mundial desde 1998 tras una victoria increíblemente dramática por 4-2 sobre Dinamarca, en la que destacaron una chilena de Scott McTominay, un gol de Kieran Tierney en el minuto 93 que dio la ventaja a su equipo y Kenny McLean, quien desató una celebración desenfrenada en Hampden Park al marcar desde su propio campo prácticamente con el último toque del partido.
En Budapest también se vivió un auténtico caos, ya que Troy Parrott, tras su decisivo doblete en la sorprendente victoria por 2-0 sobre Portugal, logró un histórico hat-trick contra Hungría que le valió a la República de Irlanda una plaza en la repesca de la UEFA por delante de su anfitrión.
Por supuesto, Irlanda ya está fuera de la competición tras las semifinales del jueves, pero con las cuatro finales de las repescas europeas que se disputarán el martes, junto con dos enfrentamientos intercontinentales separados, pronto sabremos la identidad de los seis participantes restantes en la fase final de este verano, que se celebrará en los Estados Unidos de América, México y Canadá.
Lo que sí sabemos ahora, sin embargo, es si el Mundial será un éxito o un desastre, ya que, a poco más de dos meses del gran saque inicial, el torneo sigue envuelto en la incertidumbre. A continuación, GOAL repasa las seis mayores preocupaciones de cara a lo que ya se perfila como una competición increíblemente controvertida...