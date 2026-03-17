¡Segunda escapada por los pelos para el Arsenal! Al Brighton le anulan erróneamente un penalti en su ajustada derrota ante los Gunners, tras confirmarse el error del VAR

El polémico incidente tuvo lugar en el tiempo de descuento de la primera parte en el Amex Stadium, con el Brighton perdiendo por un gol tempranero de Bukayo Saka. El centrocampista de los Seagulls, Mats Wieffer, intentó rematar un centro desde la banda izquierda, pero el delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli, lo derribó al suelo.

A pesar de las furiosas protestas de los jugadores y aficionados locales, el árbitro Chris Kavanagh dejó que el juego continuara. El responsable del VAR, Michael Salisbury, decidió no intervenir ni recomendar una revisión en el terreno de juego, una decisión que ahora ha sido oficialmente analizada y revocada por el panel independiente de la liga.