Getty Images
Traducido por
¡Segunda escapada por los pelos para el Arsenal! Al Brighton le anulan erróneamente un penalti en su ajustada derrota ante los Gunners, tras confirmarse el error del VAR
Los Gunners se libran de un susto con un penalti en la costa sur
El polémico incidente tuvo lugar en el tiempo de descuento de la primera parte en el Amex Stadium, con el Brighton perdiendo por un gol tempranero de Bukayo Saka. El centrocampista de los Seagulls, Mats Wieffer, intentó rematar un centro desde la banda izquierda, pero el delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli, lo derribó al suelo.
A pesar de las furiosas protestas de los jugadores y aficionados locales, el árbitro Chris Kavanagh dejó que el juego continuara. El responsable del VAR, Michael Salisbury, decidió no intervenir ni recomendar una revisión en el terreno de juego, una decisión que ahora ha sido oficialmente analizada y revocada por el panel independiente de la liga.
- AFP
El comité confirma los errores del VAR y del arbitraje
Según la BBC, el panel del KMI emitió un veredicto contundente sobre la actuación arbitral, votando por 4 a 1 a favor de que se debería haber pitado un penalti sobre el terreno de juego. Señalaron que «Martinelli no mira el balón, sujeta a Wieffer dentro del área e impide que el jugador del Brighton entre en la disputa por el balón».
El panel también votó por 3 a 2 que el VAR debería haber intervenido para corregir el error claro y evidente. Esta noticia no servirá de mucho para calmar al entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, a quien se vio enzarzado en una acalorada discusión con Arteta en la banda tras el pitido final.
Una tendencia preocupante para los rivales del Arsenal
Esta última resolución supone la segunda vez esta temporada que el Panel del KMI considera que el Arsenal se ha beneficiado de la no señalización de un penalti. Esto viene tras un incidente similar ocurrido en diciembre, en el que se le denegó al Everton un penalti por una falta de William Saliba. Además, a principios de este mes, el panel votó por unanimidad que el Chelsea debería haber recibido un penalti por una mano de Declan Rice, pero se decidió por 4 votos contra 1 que no se alcanzaba el umbral para una intervención del VAR. Los Blues acabaron perdiendo el partido por 2-1.
- AFP
¿Y ahora qué?
El Arsenal se encuentra actualmente en lo más alto de la clasificación de la Premier League con 70 puntos en 31 partidos, nueve puntos por delante del segundo clasificado, el Manchester City, al que le lleva un partido de ventaja. A falta de siete partidos, los Gunners buscarán mantener su ventaja y asegurarse su primer título en más de dos décadas. Sin embargo, antes de volver a la acción de la Premier League contra el Bournemouth en abril, los hombres de Arteta se enfrentarán al Bayer Leverkusen en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, al Manchester City en la final de la Copa de la Liga y al Southampton en los cuartos de final de la FA Cup.
Anuncios