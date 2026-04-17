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Según Sergio Agüero, el Arsenal juega con «ansiedad y nervios» de cara al duelo decisivo por el título contra el Manchester City
Aumenta la presión sobre los Gunners
En la recta final de la Premier, Agüero advierte que la presión afecta al Arsenal de Arteta. Para el argentino, la batalla mental ya pesa tanto como la física.
En declaraciones a Stake sobre el ambiente que rodea al club del norte de Londres, Agüero señaló: «No sé si es tan grave, pero están sometidos a una presión enorme. Son líderes de la tabla y han pasado muchos años desde la última vez que el Arsenal ganó la Premier League. Todos los rivales se motivan extra ante ellos y, detrás, el City no perdona. Se nota la ansiedad. A veces, al querer hacerlo todo bien, se falla. Es normal: los jugadores quieren la perfección y, mentalmente, van más rápido que el partido».
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La partida de ajedrez táctica de Arteta
El próximo Manchester City-Arsenal podría decidir el título. Los Gunners lideran la tabla con 70 puntos en 32 partidos, mientras que el City es segundo con 64, aunque ha jugado un encuentro menos. Como ambos entrenadores se conocen bien de su etapa juntos en Manchester, Agüero prevé un duelo cauteloso pero intenso, en el que los detalles marcarán la diferencia en el Etihad.
«Es un partido extraño. Ambos entrenadores se conocen a la perfección, saben dónde atacar y cuáles son los puntos débiles del rival», explicó Agüero. «A veces hay pocos goles, otras veces se abren y se convierten en un gran espectáculo para los aficionados. Creo que el City saldrá fuerte los primeros 10-15 minutos, acelerará y controlará el balón. Podría acabar 2-0 o 2-1 a favor del City. Espero que no sufra demasiado, pero si mantiene solo un gol de ventaja, los últimos minutos serán intensos».
El obstáculo psicológico para el Arsenal
Aunque el Arsenal ha mostrado uno de los juegos más atractivos de la liga esta temporada, en las últimas semanas han surgido grietas bajo presión. La derrota en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, la eliminación de la FA Cup a manos del Southampton y la reciente y sorprendente caída en casa frente al Bournemouth han sembrado dudas. Agüero insiste en que mantener la calma bajo presión será clave y confía en que la experiencia de Arteta a las órdenes de Guardiola resulte vital para que los Gunners naveguen las últimas y traicioneras semanas de la temporada.
Al analizar el momento del equipo, el legendario delantero afirmó: «Es sobre todo una cuestión mental. El Arsenal juega bien, pero le pesa estar en lo más alto. La experiencia de Arteta en el City y su comunicación con los jugadores serán clave para que el equipo sea campeón. Deben pensar partido a partido. Incluso contra el City, no perder es la única forma en que veo al Arsenal ganando el título».
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El City, favorito para alzarse con el título
A pesar de la racha del Arsenal, Agüero cree que el City es más fuerte. Esperó que el equipo mantenga su ritmo perfecto hasta mayo y que eso presione al Arsenal, pues, según su experiencia, quien sigue ese paso suele ganar.
Y, pensando en el desenlace, sentenció: «Creo que el City ganará el título. Conociendo al club y a Pep, no perderemos ningún punto. En nuestra mente sabemos que, en algún momento, el Arsenal puede perder o empatar, y eso bastará, siempre y cuando nosotros lo ganemos todo».