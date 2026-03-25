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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traducido por

Según se informa, es «poco probable» que Mohamed Salah se plantee fichar por la MLS ahora que su salida del Liverpool se vislumbra en el horizonte

San Diego FC
M. Salah
Liverpool
Fichajes
Chicago Fire FC
Major League Soccer

Según se informa, es poco probable que Mohamed Salah fiche por la Major League Soccer al final de la temporada 2025-26, a pesar de los repetidos rumores que lo vinculan con varios clubes. Tanto el Chicago Fire como el San Diego FC se habían barajado como posibles destinos para el egipcio, pero, según The Athletic, ambas opciones parecen poco probables en este momento. El martes, Salah anunció que abandonará el Liverpool al final de la temporada.

  • Se marcha de Liverpool tras convertirse en un icono

    Salah reveló en un vídeo el martes por la tarde que abandonará el Liverpool al final de la temporada. La noticia ha sido toda una sorpresa, dado que el egipcio había firmado un contrato de dos años al término de la temporada 2024-25, su mejor temporada individual hasta la fecha con los Reds. Desde entonces, se ha especulado con que varios clubes de todo el mundo podrían fichar al extremo al final del año.

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    Por qué se ha descartado a los clubes de la MLS

    Sin embargo, los clubes de la MLS no se encuentran entre ellos. Según The Athletic, San Diego, uno de los supuestos destinos, no considera a Salah un fichaje adecuado, ya que un jugador franquicia con un contrato millonario no encaja en su «filosofía deportiva». El Chicago Fire, que también se ha relacionado con él en el pasado, tampoco está interesado en contar con sus servicios.

    Aun así, podría haber otros clubes en liza. Según se informa, el New York City FC «no descarta» intentarlo.

    Mientras tanto, el comisionado de la MLS se mostró a favor de su fichaje en el evento SBJ Business of Soccer celebrado en Atlanta:

    «No podía decirlo hasta que anunciara que dejaba el Liverpool», dijo Garber. «Pero qué gran jugador sería en la MLS. Y creo que le proporcionaríamos una gran plataforma».

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Es más probable que sea la Liga Profesional Saudí

    Sin embargo, la Liga Profesional Saudí parece un destino más probable. El Al-Ittihad ofreció casi 200 millones de dólares por Salah en 2023, pero el Liverpool rechazó la oferta. Se dice que el club está buscando una nueva estrella tras perder a Karim Benzema el mes pasado. El Al Qadsiah, que se ha trasladado a un estadio con capacidad para 47 000 espectadores, supuestamente también está en la pugna. Muchos han señalado que Salah, como el deportista musulmán más destacado del mundo, encajaría a la perfección en la liga.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-SOUTHAMPTONAFP

    Las palabras de su agente

    Sin embargo, el agente de Salah ha pedido públicamente cautela. Ramy Abbas, representante de Salah, se pronunció en X para decir que no sabía dónde jugaría Salah la próxima temporada, y pidió a los aficionados que se mantuvieran alerta ante los rumores que lo vinculan con otros clubes.