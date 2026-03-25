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Según se informa, el Inter Miami y el LA Galaxy estarían interesados en fichar este verano al centrocampista del Manchester United Casemiro
Interés manifestado por los grandes de la MLS
No es de extrañar que dos de los clubes más importantes de la MLS estén interesados en Casemiro. Parece que el centrocampista defensivo, que lo ha ganado todo con el Real Madrid, se considera el fichaje ideal para la liga. Además, ambos equipos tienen una necesidad. El Galaxy se ha quedado sin un centrocampista tras la baja de Riqui Puig, que se someterá a su segunda operación de ligamento cruzado anterior en otros tantos años. Por su parte, el Miami no ha logrado sustituir por completo a Sergio Busquets tras su retirada en diciembre.
La noticia fue publicada por primera vez por The Athletic.
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Un poco de magia con el tope salarial
Sin embargo, las restricciones de la MLS parecen dificultar su fichaje por cualquiera de los dos clubes. Ni Miami ni Los Ángeles disponen de una plaza de jugador designado libre, por lo que no podrían ofrecer a Casemiro un contrato acorde con su experiencia.
Los Herons cuentan con tres jugadores designados: Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, atados a contratos de varios años. El Galaxy, por su parte, tendrá una plaza libre en 2027. Aun así, Casemiro tendría que aceptar una importante reducción salarial —al menos a corto plazo— si quiere firmar un contrato en la MLS.
- AFP
Una etapa con altibajos en el Manchester United
La etapa del brasileño en el Manchester United no ha salido exactamente según lo previsto. Tras una brillante carrera en el Real Madrid, fichó por el equipo del norte de Inglaterra en 2022 por unos 80 millones de dólares. Su llegada coincidió con una mala racha de los «Red Devils», que han tenido dificultades tanto en la liga nacional como en Europa, a pesar de haber realizado importantes inversiones económicas. Casemiro ha disputado 155 partidos y ha ganado dos títulos en tres temporadas completas con el club.
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Un viaje a Estados Unidos este verano
Casemiro ya tiene programada una gira por Estados Unidos. A pesar de su edad, sigue siendo una pieza clave en la selección brasileña bajo la dirección del nuevo seleccionador, Carlo Ancelotti. Fue convocado para dos convocatorias el otoño pasado y se espera que desempeñe un papel importante en los dos amistosos que se disputarán a finales de esta semana. El Manchester United ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League a falta de siete jornadas para el final, y busca asegurarse el regreso a la Liga de Campeones.