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Según se informa, el Inter Miami sigue en conversaciones con Casemiro, mientras que su contrato con el Manchester United está a punto de expirar Carlos Henrique Casemiro Inter Miami CF Manchester United Fichajes

Casemiro negocia su fichaje por el Inter de Miami, campeón de la MLS Cup, tras acabar su contrato con el Manchester United este verano. El brasileño dejará los Red Devils en junio, y el Miami lidera la lista de clubes interesados. De llegar a un acuerdo, se reencontraría con Lionel Messi, su viejo rival en la CONMEBOL.