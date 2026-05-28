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Según se informa, el entrenador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se reunió con directivos del Milan para hablar del puesto vacante de entrenador
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Un posible sucesor de Allegri
Pochettino se reunió con la directiva del Milan antes del inicio de la concentración de la selección estadounidense en Atlanta. El club lo ve como posible sucesor de Max Allegri, destituido tras elcolapso final que evitó la clasificación a la Liga de Campeones. Según The Athletic, es uno de varios candidatos mientras el Milan busca exhaustivamente a su nuevo entrenador.
Un contrato a punto de vencer
El contrato de Pochettino acaba tras el Mundial. En marzo dijo que se quedaría, pero se le ha relacionado con cargos en Europa.
Se informó que habló con el Brentford el año pasado antes de que nombraran a Keith Andrews, algo que Pochettino negó. También sonó para el Manchester United antes de que los Red Devils ficharan a Michael Carrick de forma permanente.
¿Se reunirá con las estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Si el entrenador aceptara el cargo, encontraría caras conocidas en el vestuario del Milan. La estrella estadounidense Christian Pulisic es una de las figuras más destacadas del club, y Yunus Musah, que la temporada pasada jugó cedido en el Atalanta, también milita en el Milan.
- AFP
La atención sigue centrada en el Mundial
Pochettino se centra en el Mundial y los jugadores aseguran que los rumores sobre su futuro no les distraen.
«No, no nos molesta», afirmó Tim Weah en rueda de prensa el jueves. «Vivo el presente y ahora él está aquí. Es increíble tener un entrenador tan prestigioso.
Lo que decida hacer después es cosa suya; nosotros solo nos concentramos en el presente y en hacer bien nuestro trabajo».
La USMNT se concentró el martes y jugará dos amistosos antes de debutar contra Paraguay el 12 de junio. Luego enfrentará a Australia el 19 de junio y cerrará el Grupo D ante Turquía el 25 de junio.