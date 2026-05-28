Pochettino se centra en el Mundial y los jugadores aseguran que los rumores sobre su futuro no les distraen.

«No, no nos molesta», afirmó Tim Weah en rueda de prensa el jueves. «Vivo el presente y ahora él está aquí. Es increíble tener un entrenador tan prestigioso.

Lo que decida hacer después es cosa suya; nosotros solo nos concentramos en el presente y en hacer bien nuestro trabajo».

La USMNT se concentró el martes y jugará dos amistosos antes de debutar contra Paraguay el 12 de junio. Luego enfrentará a Australia el 19 de junio y cerrará el Grupo D ante Turquía el 25 de junio.



