Según ESPN, Pochettino es uno de los entrenadores que el club ha preseleccionado de cara a este verano. El Real Madrid está evaluando a diferentes candidatos y el puesto sigue siendo posiblemente la cima de este deporte, por lo que no faltan aspirantes para ocuparlo.

Pochettino, sin embargo, tiene experiencia en La Liga, ya que jugó y entrenó al Espanyol, pero también tiene un historial en la máxima categoría con el Tottenham, el París Saint-Germain y el Chelsea, varios de los mejores clubes del mundo.

El argentino ha estado vinculado con un regreso a Europa durante su etapa en la selección estadounidense, sobre todo con informes que indican que podría volver al Tottenham tras el Mundial.