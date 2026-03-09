Getty Images Sport
Según se informa, el entrenador de la selección estadounidense Mauricio Pochettino figura entre los candidatos preseleccionados por el Real Madrid para asumir el cargo de entrenador la próxima temporada
La situación en Madrid
El gigante español comenzó la temporada con Xabi Alonso como entrenador principal, contratado tras convertir al Bayer Leverkusen en campeón de la Bundesliga. Alonso, excentrocampista del Real Madrid, llevaba mucho tiempo siendo candidato para el puesto y fue contratado el verano pasado para sustituir a Carlo Ancelotti, que se hizo cargo de la selección brasileña.
Sin embargo, Alonso solo duró unos meses, ya que fue despedido en enero y el club recurrió a otro exjugador, Álvaro Arbeloa, para sustituirlo. Arbeloa había estado dirigiendo a equipos juveniles y, según los informes, el entrenador tendría que superar con creces las expectativas para mantener el puesto.
Pochettino, candidato
Según ESPN, Pochettino es uno de los entrenadores que el club ha preseleccionado de cara a este verano. El Real Madrid está evaluando a diferentes candidatos y el puesto sigue siendo posiblemente la cima de este deporte, por lo que no faltan aspirantes para ocuparlo.
Pochettino, sin embargo, tiene experiencia en La Liga, ya que jugó y entrenó al Espanyol, pero también tiene un historial en la máxima categoría con el Tottenham, el París Saint-Germain y el Chelsea, varios de los mejores clubes del mundo.
El argentino ha estado vinculado con un regreso a Europa durante su etapa en la selección estadounidense, sobre todo con informes que indican que podría volver al Tottenham tras el Mundial.
El camino de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Pochettino se encuentra en la recta final de este ciclo de la Copa del Mundo, tras haberse incorporado a la selección estadounidense a mitad del mismo. Se le encomendó la tarea de llevar a Estados Unidos a la Copa del Mundo que se celebrará en su propio país, y esa Copa del Mundo se acerca rápidamente.
Estados Unidos jugará en marzo partidos amistosos contra Portugal y Bélgica antes de que Pochettino confirme su lista definitiva para el Mundial el 24 de mayo. A continuación, el equipo se enfrentará a Senegal y Alemania en partidos amistosos previos al Mundial, antes de su primer partido del torneo contra Paraguay el 12 de junio.
¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?
Los blancos ocupan el segundo puesto de la Liga, a cuatro puntos del Barcelona, cuando quedan 11 jornadas por disputar en la temporada nacional. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la Liga de Campeones en Madrid, ya que el equipo de Arbeloa se enfrentará al Manchester City en una eliminatoria a doble partido de octavos de final que comenzará el miércoles.
