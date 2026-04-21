Según Michael Owen, un “jugador brillante” podría cubrir dos necesidades de fichajes del Liverpool, ante los nuevos rumores sobre el regreso de Anthony Gordon, aficionado de los Reds, a su club de origen desde el Newcastle

Gordon, jugador versátil, podría cubrir varias necesidades del Liverpool. Juega por las bandas y por el centro. ¿Será otro fichaje millonario para un club que en 2025 gastó sin precedentes?

Al preguntarle, Owen —exdelantero de los Reds que ahora representa a Casino.org, plataforma que ayuda a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— declaró a GOAL: «Eso se ajusta más a lo que creo que necesita el Liverpool: un jugador de banda.

«Tienen un gran problema, ya que Salah se va. Van a tener que llenar ese hueco. En la izquierda, Gakpo no ha brillado en la segunda parte de la temporada, lo que ha dado oportunidades al joven Rio Ngumoha, aunque aún se duda de su continuidad.

«Pero creo que un extremo derecho debe ser la prioridad para reemplazar a Salah. Esa sería la primera posición que yo cubriría».

Al ser preguntado más a fondo sobre si Gordon podría ser ese hombre, Owen añadió: «Creo que es un jugador brillante, sin duda. Si se le podría fichar del Newcastle es, obviamente, otra cuestión. Pero como jugador individual, sí, soy un gran admirador suyo. Creo que debería tener un papel importante en el Mundial de este año».