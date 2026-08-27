El movimiento supone hasta cierto punto una sorpresa para el Inter Miami, que había dado pocas señales de estar dispuesto a desprenderse de Hoyos. Tenía una relación cercana con Messi, y los resultados han sido satisfactorios, aunque imperfectos. Miami es segundo en la Conferencia Este y sigue siendo uno de los aspirantes a competir por la MLS Cup.

La llegada de Gonzalez al Inter Miami fue informada por primera vez por Cesar Luis Merlo.