Seguimiento de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: ¿Qué jugadores luchan por un puesto en el Mundial?

No todos los jugadores que han sido clave para la selección masculina de Estados Unidos en los últimos años estarán en el Mundial este verano. Algunos se quedarán con el corazón roto, y Mauricio Pochettino reconoce que esa será la peor parte.

Tras la derrota ante Portugal, Pochettino mencionó que entre 35 y 40 jugadores compiten por un lugar en la lista. Eso significa que entre 11 y 16 se quedarán fuera de los 26. Solo unos pocos, como Christian Pulisic, Chris Richards y Weston McKennie, pueden respirar tranquilos. ¿Y fuera de ese grupo de cinco a diez jugadores? Todo está en el aire.

¿Quiénes están en la cuerda floja? ¿Qué puestos aún se disputan? GOAL analiza el rendimiento de los candidatos y cómo podría quedar todo cuando Pochettino anuncie la lista definitiva.