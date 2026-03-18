Seedorf, convencido: «A veces te dan una paliza. El Atalanta debe fijarse como objetivo ganar el Scudetto»

Seedorf comenzó señalando que las derrotas decisivas no pueden cambiar la identidad de un equipo: «A veces te dan una paliza, pero eso no puede cambiar tu identidad, lo que has hecho o el estado de forma en el que te encuentras. A veces estás en plena forma y pierdes partidos increíbles. El club, los jugadores y el ambiente del Atalanta son aspectos muy consolidados, de manera muy concreta. Y tienen la capacidad de pasar página, porque hay que seguir adelante: recuerdo cuando con el Milan perdimos la final de la Champions contra el Liverpool; al mes siguiente ya volvíamos a empezar. Sin darle vueltas. Y creo que esa es una fortaleza de este club, ganada a lo largo de los años».