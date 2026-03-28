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Sean Dyche se toma a broma los rumores sobre su posible fichaje por el Tottenham y cuenta cómo un aficionado le preguntó si sustituiría a Igor Tudor mientras tomaba una Guinness en un pub
La posible búsqueda de un nuevo entrenador por parte del Tottenham
Dyche se encuentra actualmente sin trabajo tras haber sido despedido por el Nottingham Forest en febrero, a raíz de un empate sin goles en casa contra el Wolverhampton, que ocupaba el último puesto de la tabla de la Premier League. Sin embargo, su historial de permanencia en la máxima categoría podría convertirlo en una opción atractiva para un equipo que actualmente se encuentra a solo un punto de la zona de descenso. Según se informa, el club está barajando la posibilidad de realizar un cambio en breve, ya que Tudor ha tenido dificultades para sacar lo mejor de los jugadores de los Spurs desde que asumió el cargo.
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Dyche desmiente los rumores en un bar
En una entrevista en talkSPORT, Dyche relató una divertida anécdota con un aficionado que ilustra a la perfección lo rápido que los rumores futbolísticos pueden descontrolarse. El técnico, de 54 años, se encontraba el viernes en un pub, lo que llevó a muchos a creer que estaba en la capital para cerrar un acuerdo con los Spurs. Sin embargo, la realidad fue mucho más discreta de lo que sugerían los detectives de Internet. Riendo mientras comentaba los rumores, Dyche dijo: «Es genial. Sinceramente, estaba en un pub un poco más arriba, cerca de mi casa de allí. Y un tipo me dice: “Oh, se supone que estás en negociaciones con los Spurs”. Y yo le respondí: “Bueno, estoy sentado a tu lado tomándome una pinta de Guinness, así que es poco probable. Le dije: “A menos que trabajes para los Spurs y ellos estén en el pub The Seven Stars tomándose una pinta de Guinness, ¡es muy poco probable! No, no lo estoy. Estoy contigo, amigo. Y estoy en talkSPORT. Eso es lo que estoy haciendo”».
Cómo lidiar con los rumores
A pesar de su respuesta en tono de broma, se da por hecho que Dyche estaría dispuesto a aceptar el reto de dirigir un club de la talla del Tottenham. Sin embargo, admitió que verse relacionado con puestos de alto nivel es una «situación delicada» de manejar en público. «Te acosan con titulares sensacionalistas, ¿no?», explicó Dyche cuando le preguntaron cómo afronta todo ese ruido constante. «Así que, hagas lo que hagas, es una situación muy delicada. Tienes razón al pedir una visión desde dentro. Cuando eres el entrenador, sabes que te van a hacer estas [preguntas] en algún momento, en cualquier etapa de tu carrera, si lo estás haciendo bien. Y te las hacen, y entonces intentas ser respetuoso, porque obviamente, tomemos al Tottenham como ejemplo: un club brillante, un club enorme y todo lo demás».
- AFP
Otras opciones para los Spurs
Aunque Dyche sigue siendo un candidato popular para una misión de rescate a corto plazo, no es el único nombre que suena para ocupar el puesto. Se cree que el entrenador austriaco Adi Hutter ocupa un lugar destacado en la lista de candidatos, mientras que también se ha mencionado a figuras del pasado del Tottenham como Chris Hughton y Robbie Keane. Los aficionados también siguen muy de cerca a Roberto De Zerbi, aunque, según se informa, el exentrenador del Brighton se muestra reacio a hacerse cargo de un equipo en plena lucha por el descenso a mitad de temporada.