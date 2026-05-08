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Fulham v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

¿Se va Marco Silva al Chelsea? El Fulham aún espera su respuesta sobre el nuevo contrato tras seis meses, ante el interés de los Blues

Fulham
Marco Silva
Chelsea
Benfica
Real Madrid
Primeira Liga
Primera División
Premier League
J. Mourinho
X. Alonso
A. Iraola
L. Rosenior

El Fulham vive en el limbo sobre el futuro de su entrenador, Marco Silva, ante el creciente interés del Chelsea. Aunque tiene sobre la mesa una oferta de contrato a largo plazo, el técnico portugués aún no decide su próximo paso, mientras los Blues lo consideran para su banquillo vacante.

  • Incertidumbre en Craven Cottage

    El Fulham aún no sabe si Silva seguirá como entrenador a largo plazo, aunque desea retenerlo. Desde noviembre tiene sobre la mesa una oferta de contrato de tres años, pero el ex técnico del Everton no la ha firmado mientras evalúa otras opciones de mayor relevancia.

    Esta incertidumbre complica la planificación de la próxima temporada, informa la BBC Sport. Aunque la relación con la directiva es buena, el club ya estudia planes de contingencia por si Silva decide marcharse tras cinco cursos en el oeste de Londres.

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  • Fulham v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    La lista de candidatos del Chelsea y el interés de los clubes europeos

    Silva es candidato a entrenador del Chelsea tras la salida de Liam Rosenior. El club busca un líder que estabilice la plantilla y aún debate su perfil. También valoran a Xabi Alonso y Andoni Iraola.

    Además, su regreso a Portugal podría producirse si José Mourinho deja el Benfica para volver al Real Madrid, pues el club lisboeta ve a Silva como su primer candidato. Esto complica los planes del Fulham, que también lo sigue.

  • Silva se pronuncia sobre el proceso de toma de decisiones

    En una entrevista con DAZN, Silva reconoció que el Fulham quiere que se quede, pero pidió más tiempo para decidir. «El club ha sido claro con nosotros respecto a su intención de que sigamos aquí durante más años», afirmó.

    Ahora solo piensa en los últimos partidos, en los que el Fulham aspira a Europa, y valorará la temporada completa antes de decidir si sigue o busca un nuevo reto, tras haber rechazado ofertas millonarias de Arabia Saudí.

  • Sunderland v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    El intento del Fulham por volver a las competiciones europeas

    El Fulham es undécimo en la Premier League con 48 puntos y aspira a Europa. A tres jornadas del final, está a tres puntos del Brentford (séptimo) y a cuatro del Bournemouth (sexto). Silva aspira a devolver al club a las competiciones europeas, algo que no logra desde la fase de grupos de la Europa League 2011-2012, tras su recordada final de 2009-2010, perdida ante el Atlético de Madrid.