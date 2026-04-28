Getty Images
Traducido por
¿Se unirá Beth Mead a Vivianne Miedema en el Manchester City? El líder de la WSL busca fichar a la estrella inglesa y compañera de equipo en el Arsenal, Katie McCabe, como agente libre
De un rival de la WSL a otro: el Manchester City busca fichar a Mead y McCabe, del Arsenal
Los contratos de McCabe y Mead, dos piezas clave del Arsenal, vencen este verano. Aunque McCabe ha sido fundamental para las Gunners, su salida parece probable tras un informe de The Guardian.
El futuro de Mead, sin embargo, es menos claro. La extremo inglesa fue cortejada el verano pasado por el London City Lionesses, recién ascendido a la Superliga Femenina, pero decidió quedarse en el Arsenal. Ahora, según The Athletic, el Manchester City busca fichar a ambas. Si se concreta, Mead se reencontraría con Miedema, quien dejó el Arsenal hace dos años. El informe indica que aún no hay nada cerrado, pero crece la expectativa de que el City logre los fichajes.
- Getty Images
Una valiosa aportación y un refuerzo necesario: lo que Mead y McCabe aportarían al Manchester City
El City tiene varias opciones en las bandas: Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino e Iman Beney. Pero la próxima participación en la Liga de Campeones exigirá una plantilla más profunda. La llegada de Mead aliviaría esa carga y permitiría a Kerolin y Fowler actuar más centradas, como ya han demostrado.
McCabe sería un fichaje ideal, pues el City necesita un lateral izquierdo. Leila Ouahabi ha perdido protagonismo y el técnico, Andree Jeglertz, ha colocado a Alex Greenwood allí con resultados irregulares. La inglesa rinde mejor en el centro del campo, y la llegada de McCabe le permitiría volver a esa posición.
¿Formarán Mead y McCabe pareja con Shaw? El futuro del delantero del Manchester City sigue siendo incierto.
Ambas futbolistas reforzarían el ataque del City, que confía en su ayuda para la delantera estrella Khadija Shaw, cuyo futuro es incierto. La máxima goleadora de la WSL, con 22 tantos en 28 partidos esta temporada, acaba contrato en verano. Según The Athletic, el Chelsea le ofrece un millón de libras anuales (1,35 millones de dólares), cifra que el City aún no iguala.
Según el informe, la delantera prefiere quedarse en Manchester, donde se ha convertido en una futbolista de talla mundial desde su llegada hace cinco años; sin embargo, aún no hay acuerdo. Además, tiene propuestas de equipos europeos y estadounidenses. Retenerla es clave para el City, que está a punto de ganar la WSL tras una década y debe mucho de ese éxito a Shaw.
- Getty Images
El futuro del Arsenal es incierto: los Gunners aún deben tomar muchas decisiones.
El Arsenal debe resolver varias situaciones contractuales. En las últimas semanas renovaron la capitana Kim Little, la delantera Stina Blackstenius y la defensa Steph Catley, y la entrenadora Renee Slegers firmó su extensión a principios de año.
No obstante, Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina y la capitana inglesa Leah Williamson aún no han renovado, y Manuela Zinsberger ya confirmó que se irá este verano. Según Arseblog, perder a Foord y Mead sería un golpe duro en la banda.
En el mercado de fichajes, el Arsenal negocia con la lateral del Barcelona Ona Batlle para cubrir la baja de McCabe y está cerca de cerrar el fichaje de la inglesa Georgia Stanway, que deja el Bayern de Múnich.