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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Se trata del Mundial! ¿Se avecina un drama para la superestrella española Lamine Yamal?

World Cup
Spain vs Cape Verde
Spain
L. Yamal
Barcelona

Hay malas noticias para España: la participación en el Mundial de la estrella Lamine Yamal se complica.

Según The Athletic, la lesión en el muslo de Yamal le impedirá jugar el 15 de junio contra Cabo Verde en el debut mundialista de España.

  • Además, según The Athletic, Yamal podría perderse no solo el primer partido, sino también el segundo de la fase de grupos contra Arabia Saudí el 21 de junio.

    El joven se lesionó a finales de abril, en el partido del Barça contra el Celta de Vigo (1-0), al lanzar un penalti; sufrió una rotura muscular en el muslo. No volvió a jugar con los catalanes en la última jornada y, según The Athletic, hay un intenso intercambio entre la Federación Española, el Barça y el jugador. Miembros del equipo médico de la selección viajan a Barcelona para supervisar su recuperación.

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  • Lamine Yamal SpainQatar Supreme Committee

    ¿Se avecina un Mundial sin Lamine Yamal para España?

    La Furia Roja espera que Yamal regrese el 26 de junio contra Uruguay, el rival más fuerte del grupo. Perder al joven del Barça en la fase final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá sería un golpe duro para España.

    Con él en forma, la campeona de Europa es una de las favoritas al título. Ya en la Euro 2020, cuando España venció a Inglaterra en la final, el entonces juvenil Yamal fue clave.

    Desde entonces ha jugado 25 partidos y marcado seis goles, aunque se perdió cuatro de los seis encuentros de la fase de clasificación por lesión.

  • ¿Se perderá Lamine Yamal el primer partido del Mundial? Próximos partidos de España.


    Fecha

    Partido

    Competición

    4 de junio

    España vs. Irak

    Partido amistoso

    8 de junio

    Perú vs. España

    Partido amistoso

    15 de junio

    España vs. Cabo Verde

    Copa Mundial 2026

    21 de junio

    España vs. Arabia Saudí

    Copa Mundial de la FIFA 2026

    26 de junio

    Uruguay vs. España

    Mundial 2026


World Cup
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