¡Se trata de Xabi Alonso! El Liverpool FC habría contactado con el Real Madrid

Según varios medios, Alonso dividió el vestuario del Real Madrid. Desde octubre, jugadores como Vinicius Junior y Fede Valverde mostraron en público su malestar con sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

Sin embargo, otro grupo apoyaba sus medidas y su intención de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para estos jugadores, las quejas constantes, sobre todo de Vinicius, eran solo una excusa, pues el estatus del brasileño había bajado respecto a la era de Carlo Ancelotti.

La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado a tal punto que algunos se hacían los dormidos en las reuniones tácticas o hablaban durante sus charlas. Eso provocó el enfado de los defensores de Alonso en el plantel y un arrebato del técnico, que sigue sin club. “No sabía que había venido a una guardería”, habría gritado un atónito Alonso.