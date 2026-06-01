CHARLOTTE -- Poco después de la victoria por 3-2 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Senegal, el seleccionador Mauricio Pochettino mencionó tres partidos: Paraguay, Uruguay y este. Son los tres que recuerda con una sonrisa, los tres en los que el equipo jugó como él pide.

«Somos conscientes de lo que debemos mejorar desde hace año y medio. Hoy es un buen punto de partida», afirmó. Hemos visto ese compromiso en todos y, si mantenemos esa actitud, tenemos jugadores de gran talento, pero lo más importante es seguir mejorando».

«¿El problema en los diferentes partidos? Nosotros éramos el problema», admitió. «No estar en el lugar adecuado con el compromiso y la actitud correctos. Se trata de ser un grupo sólido, unido como hoy».

Tras una semana de actos en Nueva York y entrenamientos intensos en Atlanta, el equipo llegó a Charlotte con algo que demostrar. Jugó como un grupo decidido a recuperar la versión que venció a Paraguay y Uruguay, no la que sufrió contra Bélgica y Portugal.

El domingo no fue perfecto, pero ofreció aspectos positivos y actuaciones individuales destacadas, junto con errores que el cuerpo técnico ya analiza. Fue un amistoso útil: reforzó la confianza, aunque aún hay mucho por pulir.

Eso se trabajará en privado. Hacia afuera, el ambiente será más animado: varios jugadores destacaron el apoyo de la afición y cómo les dio impulso. Esperan que eso se repita en el Mundial, aunque, claro, dependerá de que el equipo juegue bien. Y eso fue lo que pasó el domingo.

«Para los aficionados que creen en nosotros, eso es lo bueno de la victoria», dijo Pochettino. «Para nosotros es importante ganar, pero también que el entorno confíe. Tras los dos últimos partidos, si ganas estás en lo más alto; si pierdes, no. Debemos encontrar el equilibrio adecuado de cara al Mundial, con buenas sensaciones».

Las sensaciones son buenas para la selección estadounidense de fútbol (USMNT) de cara a la segunda semana de lo que esperan que sea un verano maratoniano.

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