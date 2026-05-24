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FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Se temía la suspensión del partido y la invasión del campo! Caos total en la Juventus de Turín antes del decisivo encuentro de la Liga de Campeones

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

El caos se desató en el derbi de Turín entre la Juventus y el Torino en la última jornada de la Serie A.

Antes del partido hubo enfrentamientos entre las aficiones, y la policía detuvo a ocho seguidores de la Juve, según la Gazzetta dello Sport. Hay varios heridos, uno de ellos grave.

  • El derbi, programado para las 20:45 del domingo, se aplazó por motivos de seguridad tras enfrentamientos entre aficionados. Durante el calentamiento, los seguidores de la Juventus pidieron a su equipo que no saltara al campo.

    La mayoría se retiró a los vestuarios, mientras el capitán, Manuel Locatelli, trataba de calmar a los hinchas, quienes amenazaron con invadir el campo si se iniciaba el partido.

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  • US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    La Juventus quiere clasificarse para la Liga de Campeones con una victoria en el derbi

    Sobre las 21:30, los jugadores regresaron al campo del estadio de Turín y volvieron a calentar. A las 21:50 comenzó el partido clave para la Juve. Antes, se desalojó la grada de visitantes.

    En la recta final de la Serie A, los bianconeri compiten con el AC Milan, la AS Roma y el Como por las dos plazas restantes para la Liga de Campeones. Antes de este partido, la Juventus era sexta y necesitaba ganar para superar al menos a dos de sus rivales y alcanzar la tercera o cuarta posición.

  • La clasificación de la Serie A antes de la 38.ª jornada

    Puesto

    Club

    Puntos

    Goles

    1

    Inter de Milán

    86

    86:32

    2

    SSC Nápoles

    73

    57:36

    3

    AC Milan

    70

    52:33

    4

    AS Roma

    70

    57:31

    5

    Como

    68

    61:28

    6

    Juventus de Turín

    68

    59:32