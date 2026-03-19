El presidente de la Liga Serie A, Ezio Simonelli, ha hablado a la salida de la sede de la FIGC al término de la reunión del Consejo Federal celebrada hoy. Los temas candentes: el aplazamiento de la reunión entre los clubes y los árbitros y el aplazamiento de la próxima jornada de liga, que finalmente no se disputó para permitir que Gattuso preparara lo mejor posible el partido decisivo para el futuro de Italia en el Mundial.
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Se suspende la reunión entre los clubes y los árbitros; Simonelli: «Rocchi está ocupado. ¿Aplazamientos para Italia? Si me encontráis fechas libres, os invito a cenar»
LAS PALABRAS DE SIMONELLI
"La reunión entre entrenadores, jugadores y árbitros se ha pospuesto hasta final de temporada. De hecho, el día 23 Rocchi tiene un compromiso con la UEFA en Malta y no podrá asistir. No hemos hablado de la selección nacional, pero estamos confiados. ¿Sobre el hecho de que no se haya aplazado la jornada de liga? Si me encontráis una fecha en la que fuera posible recuperarla, invito a cenar a todo el mundo. No podíamos saber que todos los equipos italianos iban a quedar eliminados antes de la Liga de Campeones».
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