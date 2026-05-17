Se rumorea que una estrella del Arsenal «provocará su traspaso» si los Gunners ganan la Premier League; al internacional, con 22 partidos a sus espaldas, le preocupa su «tiempo de juego»

Silvestre cree que habrá cambios en la plantilla del Arsenal si los Gunners ganan la Premier League. El equipo será campeón por primera vez desde 2004 si vence en sus dos últimos partidos contra Burnley y Crystal Palace, ya descendidos.

Mikel Arteta podría convertirse en el primer técnico del Arsenal desde Arsène Wenger en lograr el título, aunque el Manchester City, segundo a dos puntos, aún debe enfrentar al Bournemouth y al Aston Villa, finalista de la Europa League.

En cualquier caso, la directiva planea reforzar la plantilla este verano.



