Se rumorea la llegada de un colaborador de Ole Book: el BVB vuelve a fichar del SV Elversberg

El Fortuna se hunde en la parte baja de la tabla. En octubre se marchó Daniel Thioune, el técnico que lo había llevado al éxito, y Markus Anfang no ha logrado enderezar el rumbo. A diferencia del SV Elversberg, que pese a la gran reestructuración del verano pasado —gracias al trabajo de Book y Blacha— vuelve a luchar por el ascenso, el Fortuna está a solo dos puntos del descenso directo.

Ahora, el dúo exitoso del Elversberg, Book y Blacha, debe impulsar al BVB en la planificación de la plantilla y en el mercado de fichajes. «En principio, creo que los buenos futbolistas destacan en cualquier liga. Buscaremos talentos que refuercen al Borussia Dortmund. Aquí cuento con más recursos de scouting y análisis, y los aprovecharé. Sin embargo, lo más importante es el éxito del equipo, y eso hay que verlo a corto, medio y largo plazo», explicó Book en su presentación en Dortmund a finales de marzo.