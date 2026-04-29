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Se reveló que ofrecieron a Glen Hoddle dirigir al Tottenham junto a Ossie Ardiles antes de la llegada de Roberto De Zerbi como nuevo entrenador
Un llamamiento desesperado de las leyendas del club
Hoddle admitió que quiso regresar al banquillo para salvar a su amado club del descenso. Después de una humillante derrota 3-0 en casa ante el Nottingham Forest a finales de marzo, que dejó al equipo al borde del abismo, Hoddle y Ardiles se ofrecieron a ayudar.
Esa derrota fue el último golpe para Tudor, destituido tras ganar solo uno de siete partidos. Con el club al borde de su primer descenso en 49 años, Hoddle creyó necesaria una inyección de «ADN de los Spurs» para unir a un vestuario fracturado y a una afición cada vez más frustrada.
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La propuesta de unir el norte de Londres
En «The Jeff Stelling Show», Hoddle explicó los motivos de la oferta y su deseo de aportar estabilidad al Tottenham Hotspur Stadium.
«Ellos nunca se pusieron en contacto con nosotros. Fuimos nosotros, Ossie (Ardiles) y yo, tras el partido contra el Forest, cuando vimos un problema real», reveló Hoddle. «Ossie y yo ofrecimos ir, quizá con una leyenda más joven como entrenador, para dar cariño y unir a afición, propietarios y equipo».
El nombramiento de De Zerbi
A pesar del atractivo emocional del regreso de Hoddle y Ardiles, la directiva del Tottenham optó por la perspicacia táctica del exentrenador del Brighton, Roberto De Zerbi. Hoddle, aficionado desde niño, asegura no sentir resentimiento por la decisión de elegir al técnico italiano.
«Dijeron que buscaban a otra persona y para mí estuvo bien», admitió Hoddle. «No me importa quién sea; soy un hombre del Spurs de los pies a la cabeza desde los ocho años, así que mientras hayan fichado al hombre adecuado. De Zerbi ha llegado y todos deben unirse y trabajar juntos, pero tienen una tarea realmente difícil entre manos, ¿no? Solo quiero que se mantengan en la categoría, esté yo involucrado o no».
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Una dura lucha por la supervivencia
Aunque De Zerbi logró una importante victoria ante el Wolverhampton el sábado, el camino sigue siendo difícil. El Tottenham es 18.º en la Premier League, a dos puntos de la salvación, y su plantilla, mermada por lesiones, podría complicar aún más la temporada. Además, Xavi Simons estará de baja al menos hasta octubre por una grave lesión de rodilla, y la participación de Dominic Solanke en los cuatro próximos partidos es dudosa por una distensión en el tendón de la corva.